Maďarský minister Bóka kritizoval európsky azylový a migračný systém

Budapešť 30. augusta (TASR) - Európsky azylový a migračný systém zjavne nefunguje a aby bolo možné čeliť aktuálnym výzvam, je potrebná jeho právna a politická revízia. V rozhovore pre rakúsky denník Kurier to uviedol v piatok maďarský minister zodpovedný za európske záležitosti János Bóka. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Minister dodal, že tento systém sa vďaka snahám Budapešti o ochranu južných hraníc vyhol úplnému kolapsu. Situácia Maďarska nie je jednoduchá, keďže podľa jeho slov Európsky súdny dvor mu uložil trest kvôli nepretržitému úsiliu ochrany hraníc.



"Ak by Maďarsko stratilo kontrolu nad svojimi hranicami a už by sa nemohlo rozhodovať, kto na jeho územie vstúpi a kto nie, náklady a riziká by boli oveľa vyššie ako samotná pokuta," povedal Bóka v rozhovore.



Európska únia podľa maďarského ministra musí v súčasnej vojne na Ukrajine vystupovať ako nezávislý, strategický hráč a k tomu je mimoriadne dôležité, aby bola k dispozícii priama komunikácia so všetkými zúčastnenými stranami.



Dodal, že Maďarsko má právo aktívne sa podieľať na hľadaní riešenia ako krajina susediaca s Ukrajinou a obzvlášť postihnutá ekonomickými dopadmi vojny.



Bóka pripomenul, že maďarský premiér najskôr bilaterálne navštívil Kyjev, potom Moskvu, Peking a USA, aby sa informoval o možnosti prímeria a mierových rokovaní s cieľom čo najskôr ukončiť vojnový konflikt.



"Maďarsko si plní svoje medzinárodné záväzky a záväzky členských štátov Európskej únie voči ukrajinským občanom hľadajúcim ochranu v Maďarsku, a to v súčasnosti aj v budúcnosti," podotkol minister. Aktuálne maďarské predsedníctvo v Rade EÚ si podľa jeho slov vykonáva svoju prácu pragmaticky a profesionálne aj "napriek politickému šumu a sérii útokov na maďarské predsedníctvo".



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)