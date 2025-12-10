Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maďarský minister Bóka odmietol účasť na neformálnej schôdzke v Ľvove

Na archívnej snímke János Bóka. Foto: TASR – Pavel

V polovici novembra Bóka uviedol, že vláda nebude zastúpená na „politickej úrovni“.

Autor TASR
Budapešť 10. decembra (TASR) - Maďarský minister zodpovedný za záležitosti Európskej únie János Bóka v stredu na Facebooku potvrdil, že na ľvovské neformálne zasadnutie ministrov pre európske záležitosti krajín EÚ, ktoré iniciovala Ukrajina, neodcestuje. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa jeho príspevku cieľom prebiehajúceho dánskeho predsedníctva v Rade EÚ je preukázať „podporu vstupu Ukrajiny do EÚ“ a „vyvinúť ďalší politický tlak na všetky členské štáty, kde stále prevažujú fakty a zdravý rozum“.

Toto podujatie je ďalším divadelným predstavením provojnovej elity v Bruseli,“ zdôvodnil svoju neúčasť Bóka, podľa ktorého ide iba o „politickú šou“.

Server telex.hu na Bókovom ministerstve zisťoval, či niekto miesto ministra bude zastupovať vládu na schôdzke v Ľvove, a ak áno, kto to bude. Z príspevku maďarského ministra to totiž nie je jasné. Dánske predsedníctvo Rady reagovalo na rovnakú otázku vyhýbavo.

V polovici novembra Bóka uviedol, že vláda nebude zastúpená na „politickej úrovni“. „Nevidím politickú pridanú hodnotu v konštruktívnej diskusii o rozširovaní, ako to predsedníctvo očakáva. Uskutoční sa totiž na území kandidátskej krajiny, a to bez prítomnosti ostatných kandidátov,“ vyhlásil vtedy maďarský minister.

(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

