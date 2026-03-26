Maďarský minister má preveriť špionáž a podať na Panyiho žalobu
Podľa Gulyása na stredajšom zasadnutí vláda hovorila o rozmáhajúcej sa špionážnej aktivite v Maďarsku.
Autor TASR
Budapešť 26. marca (TASR) - Maďarský minister spravodlivosti Bence Tuzson bol poverený vypracovaním znaleckého posudku v záležitosti špionáže novinára Szabolcsa Panyiho a na jeho základe má na neho podať žalobu. Podľa servera 24.hu to uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa Gulyása na stredajšom zasadnutí vláda hovorila o rozmáhajúcej sa špionážnej aktivite v Maďarsku. „Nejakým zvláštnym spôsobom je v krajine odhalených čoraz viac ukrajinských špiónov“, poznamenal šéf úradu vlády. Medzi nimi menoval ako prvého investigatívneho novinára Panyiho.
Gulyás povedal, že existujú verejne dostupné informácie o tom, že investigatívny novinár portálov Vsquare a Direkt36 „vykonával špionážnu činnosť proti vlastnej krajine v spolupráci s cudzím štátom“.
„To nie je investigatívna činnosť, ak vedome poskytnem cudziemu štátu telefónne číslo maďarského ministra, aby ho mohol odpočúvať, a potom dostanem zvukový záznam odpočúvania,“ zdôraznil podľa servera nepszava.hu šéf úradu vlády.
„Toto je prinajmenšom špionáž. Spáchanie skutku zrady je diskutabilný iba preto, že o tom, či bola porušená suverenita krajiny, je právny spor,“ dodal Gulyás.
Provládne médiá, napríklad server mandiner.hu, obvinili Panyiho, že poskytol Szijjártóove telefónne číslo cudzej spravodajskej službe, čím údajne umožnil jeho odpočúvanie.
„Odpočúvanie člena vlády je vážnym útokom na Maďarsko. Nariadil som ministrovi spravodlivosti, aby okamžite prešetril informácie týkajúce sa odpočúvania Pétera Szijjártóa,“ napísal Orbán po tom, ako maďarská provládna tlač naznačila, že Péter Szijjártó mohol byť odpočúvaný.
Denník Washington Post v sobotu 21. marca napísal, že Szijjártó pravidelne informoval Rusov o rokovaniach v Európskej únii. V článku sa však nespomína, že by bol šéf maďarskej diplomacie odpočúvaný. Szijjártó označil tento článok za „šialené konšpiračné teórie“.
„Správa o tom, že Orbánovi ľudia podrobne informujú Moskvu o zasadnutiach Rady Európskej únie, by nemala nikoho prekvapiť. Dlho sme to tušili,“ reagoval poľský premiér Donald Tusk.
Predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar uviedol, že „skutočnosť, že maďarský minister zahraničných vecí, dobrý priateľ (šéfa ruskej diplomacie) Sergeja Lavrova, podáva Rusom takmer každú minútu správu o každom stretnutí EÚ, je čistou zradou“.
