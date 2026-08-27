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Maďarský minister obrany: Urobil som chybu a zaplatil som za ňu
Ruszin-Szendi pokutu zaplatil a rozhodnutie polície zverejnil na sociálnej sieti.
Autor TASR
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Budapešť 27. augusta (TASR) - Maďarský minister obrany Romulusz Ruszin-Szendi podal na policajnej stanici v budapeštianskej mestskej časti Zugló na seba oznámenie po tom, čo vo videu zverejnenom na Facebooku je zrejmé, že sedí na zadnom sedadle idúceho auta bez zapnutého bezpečnostného pásu. Ruszin-Szendi pokutu zaplatil a rozhodnutie polície zverejnil na sociálnej sieti, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Áno, včera som nemal zapnutý bezpečnostný pás. Urobil som chybu. Nepotreboval som komentár Dániela Bohára (novinár a politický influencer, ktorý presadzoval naratív predchádzajúcej vlády premiéra Viktora Orbána), aby som si to všimol. Nepotreboval som politické analýzy, hlasné pobúrenie ani múdrosti na Facebooku,“ poznamenal šéf rezortu, ktorý v dotknutom utorňajšom videu avizoval rozhlasový rozhovor.
Ruszin-Szendi uviedol, že napísal veliteľovi policajného riaditeľstva v Zugló, v ktorom priestupok priznal. Rozhodnutie prišlo v stredu a pokutu okamžite zaplatil. „Urobil som chybu, priznal som si ju, zaplatil som za ňu,“ vyhlásil minister, ktorý zdôraznil, že odteraz bude oveľa pozornejší a vždy bude používať bezpečnostný pás.
Server szeretlekmagyarorszag.hu v tejto súvislosti poznamenal, že pokuta za nezapnutý bezpečnostný pás pri jazde v obci podľa platných maďarských pravidiel dosahuje v prepočte zhruba 55 eur.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Áno, včera som nemal zapnutý bezpečnostný pás. Urobil som chybu. Nepotreboval som komentár Dániela Bohára (novinár a politický influencer, ktorý presadzoval naratív predchádzajúcej vlády premiéra Viktora Orbána), aby som si to všimol. Nepotreboval som politické analýzy, hlasné pobúrenie ani múdrosti na Facebooku,“ poznamenal šéf rezortu, ktorý v dotknutom utorňajšom videu avizoval rozhlasový rozhovor.
Ruszin-Szendi uviedol, že napísal veliteľovi policajného riaditeľstva v Zugló, v ktorom priestupok priznal. Rozhodnutie prišlo v stredu a pokutu okamžite zaplatil. „Urobil som chybu, priznal som si ju, zaplatil som za ňu,“ vyhlásil minister, ktorý zdôraznil, že odteraz bude oveľa pozornejší a vždy bude používať bezpečnostný pás.
Server szeretlekmagyarorszag.hu v tejto súvislosti poznamenal, že pokuta za nezapnutý bezpečnostný pás pri jazde v obci podľa platných maďarských pravidiel dosahuje v prepočte zhruba 55 eur.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)