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Maďarský minister obrany žiada KDNP o postoj k nálezu miliárd
Poslanca bývalej vládnej strany KDNP a ministra národného rozvoja z rokov 2014 až 2018 zadržali koncom septembra po tom, čo ho parlament zbavil imunity.
Autor TASR
Budapešť 14. novembra (TASR) – Maďarský minister obrany Romulusz Ruszin-Szendi v sobotu verejne vyzval opozičný blok Fidesz–KDNP a parlamentnú frakciu Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP), aby zaujali jasné stanovisko k viac než šiestim miliardám forintov v hotovosti, ktoré sa našli v kauze bývalého ministra národného rozvoja Miklósa Sesztáka. S odvolaním sa na server szeretlekmagyarorszag.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa šéfa rezortu obrany sa musí toto politické spoločenstvo k prípadu vyjadriť, pretože mlčanie a zbavovanie sa zodpovednosti sú naďalej neudržateľné. Reagoval tak na koordinovaný zásah Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH), ktorý vo štvrtok a v piatok zaistil hotovosť v hodnote približne 6,45 miliardy forintov ukrytú v lesoch, hospodárskych budovách a v skrytom trezore.
„Miklós Seszták: politicky prenasledovaný, alebo aktér systému, o ktorom Fidesz–KDNP zrazu nič nevie?“ napísal Ruszin-Szendi na sociálnej sieti. Zároveň položil otázku, či chcú tieto opozičné strany skutočne presvedčiť občanov, že nemali tušenie o dianí vo vlastných radoch, a dodal, že hoci pôvod peňazí musia objasniť úrady, na politické otázky treba odpovedať okamžite.
„Chcú tvrdiť, že Miklós Seszták mohol robiť všetko sám? Bez poverenia? Bez toho, aby o tom ktokoľvek vedel?“ položil otázku minister. Upozornil, že ak si nevšimli pôsobenie prípadného mafiánskeho bossa vo vlastných kruhoch, ide o vážne zlyhanie, a ak stopy vedú na vyššie politické miesta, vyvoláva to ešte závažnejšie otázky.
Ruszin-Szendi sa osobitne obrátil na kresťanských demokratov s výzvou, aby prestali mlčať o prípade svojho straníckeho kolegu. Podľa neho by sa mali poslanci KDNP buď za Sesztáka postaviť, ak ho považujú za nevinného, alebo sa od neho dištancovať, prípadne zvážiť pôsobenie v parlamente ako nezávislí poslanci.
NVVH zaistil počas dvojdňovej razie v súvislosti s trestným stíhaním Sesztáka ukrytú hotovosť v hodnote presahujúcej šesť miliárd forintov (približne 15 miliónov eur).
Vyšetrovatelia NVVH vykonali vo štvrtok a v piatok koordinované úkony v Budapešti, ako aj v Peštianskej, Békešskej a Novohradskej župe. Počas prehliadok našli veľké množstvo peňazí zakopaných v lesoch a ukrytých v poľnohospodárskych budovách, skladoch, obytných nehnuteľnostiach či v skrytom trezore.
Celkovo zaistili 5.071.632.000 forintov, 2.658.350 eur a 1.257.100 amerických dolárov.
Poslanca bývalej vládnej strany KDNP a ministra národného rozvoja z rokov 2014 až 2018 zadržali koncom septembra po tom, čo ho parlament zbavil imunity.
Úrady ho podozrievajú z prijímania úplatkov v korupčnej kauze spojenej so štátnym autobusovým dopravcom Volánbusz, pričom cez sprostredkovateľov mal v rokoch 2015 až 2018 získať neoprávnený prospech vo výške vyše 11 miliárd forintov. Súd mu koncom októbra predĺžil väzbu do 30. januára 2027 pre obavy z úteku a marenia vyšetrovania, keďže vyšetrovatelia pri domovej prehliadke v jeho dome v Kisvárde našli dva prázdne 1,6-tonové trezory, v ktorých sa podľa podozrení predtým nachádzalo deväť miliárd forintov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa šéfa rezortu obrany sa musí toto politické spoločenstvo k prípadu vyjadriť, pretože mlčanie a zbavovanie sa zodpovednosti sú naďalej neudržateľné. Reagoval tak na koordinovaný zásah Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH), ktorý vo štvrtok a v piatok zaistil hotovosť v hodnote približne 6,45 miliardy forintov ukrytú v lesoch, hospodárskych budovách a v skrytom trezore.
„Miklós Seszták: politicky prenasledovaný, alebo aktér systému, o ktorom Fidesz–KDNP zrazu nič nevie?“ napísal Ruszin-Szendi na sociálnej sieti. Zároveň položil otázku, či chcú tieto opozičné strany skutočne presvedčiť občanov, že nemali tušenie o dianí vo vlastných radoch, a dodal, že hoci pôvod peňazí musia objasniť úrady, na politické otázky treba odpovedať okamžite.
„Chcú tvrdiť, že Miklós Seszták mohol robiť všetko sám? Bez poverenia? Bez toho, aby o tom ktokoľvek vedel?“ položil otázku minister. Upozornil, že ak si nevšimli pôsobenie prípadného mafiánskeho bossa vo vlastných kruhoch, ide o vážne zlyhanie, a ak stopy vedú na vyššie politické miesta, vyvoláva to ešte závažnejšie otázky.
Ruszin-Szendi sa osobitne obrátil na kresťanských demokratov s výzvou, aby prestali mlčať o prípade svojho straníckeho kolegu. Podľa neho by sa mali poslanci KDNP buď za Sesztáka postaviť, ak ho považujú za nevinného, alebo sa od neho dištancovať, prípadne zvážiť pôsobenie v parlamente ako nezávislí poslanci.
NVVH zaistil počas dvojdňovej razie v súvislosti s trestným stíhaním Sesztáka ukrytú hotovosť v hodnote presahujúcej šesť miliárd forintov (približne 15 miliónov eur).
Vyšetrovatelia NVVH vykonali vo štvrtok a v piatok koordinované úkony v Budapešti, ako aj v Peštianskej, Békešskej a Novohradskej župe. Počas prehliadok našli veľké množstvo peňazí zakopaných v lesoch a ukrytých v poľnohospodárskych budovách, skladoch, obytných nehnuteľnostiach či v skrytom trezore.
Celkovo zaistili 5.071.632.000 forintov, 2.658.350 eur a 1.257.100 amerických dolárov.
Poslanca bývalej vládnej strany KDNP a ministra národného rozvoja z rokov 2014 až 2018 zadržali koncom septembra po tom, čo ho parlament zbavil imunity.
Úrady ho podozrievajú z prijímania úplatkov v korupčnej kauze spojenej so štátnym autobusovým dopravcom Volánbusz, pričom cez sprostredkovateľov mal v rokoch 2015 až 2018 získať neoprávnený prospech vo výške vyše 11 miliárd forintov. Súd mu koncom októbra predĺžil väzbu do 30. januára 2027 pre obavy z úteku a marenia vyšetrovania, keďže vyšetrovatelia pri domovej prehliadke v jeho dome v Kisvárde našli dva prázdne 1,6-tonové trezory, v ktorých sa podľa podozrení predtým nachádzalo deväť miliárd forintov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)