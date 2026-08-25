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Maďarský minister: Pilot havarovaného Gripenu sa po úspešnej operácii
Stíhačka havarovala v pondelok krátko po 10.00 h SELČ na leteckej základni neďaleko Szolnoku.
Autor TASR
Budapešť 25. augusta (TASR) - Pilot, ktorý sa katapultoval pri pondelňajšej havárii bojového lietadla JAS 39 Gripen maďarských ozbrojených síl pri Szolnoku, sa zotavuje po úspešnej operácii. Podľa servera 24.hu to oznámil v utorok minister obrany Romulusz Ruszin-Szendi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Dostal som veľmi dobré správy od generálneho riaditeľa Vojenskej nemocnice. Operácia bola úspešná, očakáva sa úplné uzdravenie (pilota),“ povedal Ruszin-Szendi. Skorý návrat k lietaniu si podľa neho želá aj samotný pilot.
„Pilot Gripenu, ktorý havaroval neďaleko Szolnoku, utrpel počas katapultovania poranenie chrbtice a podstúpi operáciu,“ píše sa v pondelňajšom oficiálnom vyhlásení nemocnice, ktoré zverejnila agentúra MTI.
Náčelník generálneho štábu Zsolt Sándor v pondelok informoval, že bojové lietadlo počas nácviku boja s ďalším Gripenom vyslalo núdzový signál pre poruchu prístrojov. Nácvik piloti oboch lietadiel okamžite prerušili, pričom pilot stroja s poruchou elektroniky sa ho snažil naviesť na pristátie na základni v Kecskeméte. Napokon sa však rozhodol núdzovo pristáť na bližšej základni v Szolnoku.
Pilot s Gripenom dosadol, avšak už na pristávacej dráhe došlo k nečakanému pohybu stroja, v dôsledku ktorého sa pilot rozhodol katapultovať. Lietadlo už bez pilota zišlo z pristávacej dráhy a začalo horieť. Sándor potvrdil, že Gripen bol vyzbrojený raketami a guľometnou muníciou, preto bez účinného a rýchleho zásahu hasičov mohlo dôjsť aj k vážnejšej udalosti.
Náčelník generálneho štábu dodal, že výcvikové lety týchto stíhačiek pozastavili, kým vyšetrovanie neodhalí príčiny havárie. Gripeny budú dovtedy plniť iba úlohy obrany maďarského vzdušného priestoru.
„Stav stíhacieho pilota, ktorý sa ráno zranil, je vážny, ale nie je v ohrození života. Päťdesiatjedenročný major je skúsený pilot s takmer 2000 hodinami letu, z ktorých niektoré nalietal v medzinárodných misiách. Prajem mu skoré uzdravenie, pretože s jeho službou rátame aj v budúcnosti,“ povedal v pondelok minister obrany po návšteve pilota v nemocnici.
Stíhačka havarovala v pondelok krátko po 10.00 h SELČ na leteckej základni neďaleko Szolnoku. Okrem pilota nikto neutrpel zranenia a nedošlo ani ku škodám na civilnej infraštruktúre, uviedol premiér Péter Magyar na Facebooku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Dostal som veľmi dobré správy od generálneho riaditeľa Vojenskej nemocnice. Operácia bola úspešná, očakáva sa úplné uzdravenie (pilota),“ povedal Ruszin-Szendi. Skorý návrat k lietaniu si podľa neho želá aj samotný pilot.
„Pilot Gripenu, ktorý havaroval neďaleko Szolnoku, utrpel počas katapultovania poranenie chrbtice a podstúpi operáciu,“ píše sa v pondelňajšom oficiálnom vyhlásení nemocnice, ktoré zverejnila agentúra MTI.
Náčelník generálneho štábu Zsolt Sándor v pondelok informoval, že bojové lietadlo počas nácviku boja s ďalším Gripenom vyslalo núdzový signál pre poruchu prístrojov. Nácvik piloti oboch lietadiel okamžite prerušili, pričom pilot stroja s poruchou elektroniky sa ho snažil naviesť na pristátie na základni v Kecskeméte. Napokon sa však rozhodol núdzovo pristáť na bližšej základni v Szolnoku.
Pilot s Gripenom dosadol, avšak už na pristávacej dráhe došlo k nečakanému pohybu stroja, v dôsledku ktorého sa pilot rozhodol katapultovať. Lietadlo už bez pilota zišlo z pristávacej dráhy a začalo horieť. Sándor potvrdil, že Gripen bol vyzbrojený raketami a guľometnou muníciou, preto bez účinného a rýchleho zásahu hasičov mohlo dôjsť aj k vážnejšej udalosti.
Náčelník generálneho štábu dodal, že výcvikové lety týchto stíhačiek pozastavili, kým vyšetrovanie neodhalí príčiny havárie. Gripeny budú dovtedy plniť iba úlohy obrany maďarského vzdušného priestoru.
„Stav stíhacieho pilota, ktorý sa ráno zranil, je vážny, ale nie je v ohrození života. Päťdesiatjedenročný major je skúsený pilot s takmer 2000 hodinami letu, z ktorých niektoré nalietal v medzinárodných misiách. Prajem mu skoré uzdravenie, pretože s jeho službou rátame aj v budúcnosti,“ povedal v pondelok minister obrany po návšteve pilota v nemocnici.
Stíhačka havarovala v pondelok krátko po 10.00 h SELČ na leteckej základni neďaleko Szolnoku. Okrem pilota nikto neutrpel zranenia a nedošlo ani ku škodám na civilnej infraštruktúre, uviedol premiér Péter Magyar na Facebooku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)