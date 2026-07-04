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Maďarský minister sa zúčastnil na otvorení telocvične v obci Koroď
Minister vyhlásil, že Maďari v Chorvátsku a Chorváti v Maďarsku predstavujú „stabilné spojivo“ medzi oboma krajinami.
Autor TASR
Korod 4. júla (TASR) - Maďarský minister kultúry Zoltán Tarr sa v piatok zúčastnil na slávnostnom otvorení novej telocvične v škole pre príslušníkov maďarskej menšiny v obci Koroď (maď. Kórógy) vo východnom Chorvátsku. TASR o tom píše podľa agentúry MTI.
Stavba bola financovaná s prispením chorvátskej vlády vo výške 2,5 milióna eur. Podľa Tarra projekt dokazuje, že maďarská menšina v Chorvátsku má budúcnosť. Nový komplex je podľa jeho slov na vysokej úrovni a obci by ju mohli závidieť aj mestá.
Minister vyhlásil, že Maďari v Chorvátsku a Chorváti v Maďarsku predstavujú „stabilné spojivo“ medzi oboma krajinami. Tieto väzby je potrebné posilňovať, aby obe krajiny mohli spoločne presadzovať svoje záujmy v Európe, dodal.
Chorvátsky premiér Andrej Plenković uviedol, že jeho vláda sa usiluje o budovanie silného politického partnerstva s etnickými menšinami a spustila operačné programy na podporu menšinových komunít. Prispeli už k činnosti organizácií maďarskej menšiny, výstavbe či obnove kostolov a kultúrnych a športových zariadení, vrátane tejto telocvične. Poďakoval maďarskej vláde za podporu chorvátskej menšiny a dodal, že spolupráca v oblasti menšinových otázok patrí k najúspešnejším aspektom vzájomných vzťahov.
Stavba bola financovaná s prispením chorvátskej vlády vo výške 2,5 milióna eur. Podľa Tarra projekt dokazuje, že maďarská menšina v Chorvátsku má budúcnosť. Nový komplex je podľa jeho slov na vysokej úrovni a obci by ju mohli závidieť aj mestá.
Minister vyhlásil, že Maďari v Chorvátsku a Chorváti v Maďarsku predstavujú „stabilné spojivo“ medzi oboma krajinami. Tieto väzby je potrebné posilňovať, aby obe krajiny mohli spoločne presadzovať svoje záujmy v Európe, dodal.
Chorvátsky premiér Andrej Plenković uviedol, že jeho vláda sa usiluje o budovanie silného politického partnerstva s etnickými menšinami a spustila operačné programy na podporu menšinových komunít. Prispeli už k činnosti organizácií maďarskej menšiny, výstavbe či obnove kostolov a kultúrnych a športových zariadení, vrátane tejto telocvične. Poďakoval maďarskej vláde za podporu chorvátskej menšiny a dodal, že spolupráca v oblasti menšinových otázok patrí k najúspešnejším aspektom vzájomných vzťahov.