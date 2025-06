Maďarský minister varoval pred následkami konfliktu na Blízkom východe

Budapešť 23. júna (TASR) - Maďarský minister hospodárskeho rozvoja Márton Nagy v príspevku na Facebooku upozornil na vplyv napätia medzi Izraelom a Iránom na Európu. Nagy identifikoval tri hlavné oblasti, v ktorých eskalácia blízkovýchodného konfliktu môže mať následky pre Európu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Minister menoval riziká energetickej bezpečnosti, ohrozenie globálnych obchodných trás a ďalšiu vlnu migrácie.



„Pätina svetovej ropy prechádza Hormuzským prielivom pri Iráne, takže jeho prípadné uzavretie alebo obmedzenie dopravy by mohlo viesť k drastickému nárastu cien energií a k prerušeniu dodávok,“ napísal Nagy.



Druhou oblasťou vplyvu eskalácie konfliktu môže byť narušenie námorného obchodu. Dopad na obchodné trasy medzi Áziou a Európou podľa neho môže viesť k narušeniu dodávateľských reťazcov, k vyšším nákladom na dopravu a k ďalším inflačným tlakom.



Tretím hlavným rizikom je nárast migračného tlaku. Podľa názoru maďarského ministra by prehlbovanie izraelsko-iránskeho konfliktu mohlo destabilizovať Blízky východ, čo by mohlo spustiť ďalšiu vlnu migrácie smerom do Európy. Zároveň by sa mohlo zvýšiť aj riziko teroristických hrozieb, dodal Nagy.