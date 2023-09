Maďarský minister: Vláda sa pripravuje na predsedníctvo v EÚ

Budapešť 8. septembra (TASR) - Maďarská vláda sa intenzívne pripravuje na to, aby krajina v druhej polovici budúceho roka prevzala predsedníctvo v Rade Európskej únie. Povedal to v piatok v parlamente minister zodpovedný za záležitosti Európskej únie János Bóka. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na dvojdňovej konferencii týkajúcej sa európskych reakcií na globálne demografické výzvy Bóka zdôraznil, že súčasťou prípravy na budúcoročné predsedníctvo je aj príprava a rokovanie o programe predsedníctva. "Určujúcim prvkom tohto programu je rozvoj európskeho hospodárstva, posilňovanie konkurencieschopnosti a do toho zapadá aj riešenie demografických výziev," dodal minister.



Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg v stredajšom rozhovore pre rakúsku tlačovú agentúru APA uviedol, že nesúhlasí s iniciatívami, ktoré by pripravili Maďarsko o budúcoročné predsedníctvo.



Schallenberg označil tieto pokusy za populistický prístup. Dodal, že predsedníctvo môže byť pre Maďarsko skúškou aj napriek existujúcim oprávneným obavám - okrem iného z protiúnijného postoja maďarského premiéra Viktora Orbána.



Podľa jeho slov je potrebné hovoriť s maďarskými politikmi veľmi jasne a otvorene. "Som tiež veľkým zástancom plnenia podmienok právneho štátu, ako aj toho, aby sa vyplácanie fondov podmieňovalo plnením týchto podmienok," podčiarkol Schallenberg, podľa ktorého by však odobratie predsedníctva Maďarsku bolo nesprávnym prístupom.



Európsky parlament (EP) 1. júna vyjadril vážne obavy v súvislosti s vývojom v Maďarsku vzhľadom na nadchádzajúce maďarské predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku 2024. Europoslancov znepokojuje stav hodnôt EÚ v Maďarsku. Podľa nich sa zhoršuje v dôsledku "úmyselného a systematického úsilia vlády" aj napriek tomu, že EP aktivoval mechanizmus podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy.



Ide najmä o prijímanie zákonov bez dostatočnej parlamentnej kontroly a verejných konzultácií, zneužívanie stavu ohrozenia, ochranu oznamovateľov s cieľom oslabiť práva LGBTIQ+ osôb a slobodu prejavu a porušovanie sociálnych a pracovných práv učiteľov.



Po Španielsku polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ od 1. januára 2024 preberie Belgicko a od 1. júla 2024 Maďarsko.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)