Maďarský najvyšší súd dal v zákaze pochodu Pride za pravdu polícii

Budapešť 20. júna (TASR) - Maďarský najvyšší súd (Kúria) dal v piatok za pravdu Budapeštianskemu riaditeľstvu polície (BRFK), ktoré vo štvrtok vydalo rozhodnutie zakazujúce konanie pochodu Budapest Pride. Mimovládne organizácie tak nemôžu toto podujatie zorganizovať 28. júna, uviedol v piatok server blikk.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa verdiktu Kúrie polícia prijala rozhodnutie s ohľadom na predchádzajúce usmernenia a nedopustila sa porušenia zákona. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok, organizátori sa však môžu odvolať na Súdny dvor Európskej únie, cituje server z rozhodnutia súdu.



Starosta Budapešti Gergely Karácsony ešte v pondelok uviedol, že medzinárodný pochod Budapest Pride sa uskutoční 28. júna a bude mestským podujatím v spolupráci s Nadáciou dúhová misia (Szivárvány Misszió Alapítvány), ktoré nepodlieha povinnosti ohlásiť ho polícii.



Usporiadanie tohto podujatia je otázne od marca, keď bol v parlamente v zrýchlenom konaní schválený zákon sprísňujúci pravidlá zhromažďovania.



Karácsony v pondelok na pôvodné rozhodnutie polície reagoval v príspevku na Facebooku, kde uviedol, že „policajné riaditeľstvo v Budapešti vydalo zákaz neexistujúceho zhromaždenia a s touto právomocou mohli zakázať aj venčenie jednorožcov“. Podľa neho zákaz je irelevantný. „Magistrát zorganizuje Budapeštiansky festival Pride Freedom ako mestské podujatie 28. júna, na Deň nezávislosti Maďarska. A to je všetko,“ uzatvára Karácsony svoj príspevok.



V policajnom uznesení sa však tiež uvádza, že primátor a hovorca Budapest Pride Máté Hegedűs sa predtým na Facebooku vyjadrili k podujatiu 28. júna a o jeho zorganizovaní, čo BRFK kvalifikovalo ako oznámenie.



Podľa servera politico.eu eurokomisárka pre pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová sa na budúci týždeň zúčastní na budapeštianskom pochode Pride, osláv LGBTQ+ komunity, ktoré sa maďarský premiér Viktor Orbán pokúsil zakázať. Lahbibová sa deň pred pochodom stretne v Budapešti so zástupcami občianskej spoločnosti a aktivistami.



Najmenej 70 členov Európskeho parlamentu plánuje účasť na tohtoročnom 30. ročníku pochodu Pride v Budapešti 28. júna. Pre stanicu CNN to 30. mája potvrdili viacerí členovia EP.



Maďarský parlament 18. marca schválil novelu zákona o zhromažďovaní, v zmysle ktorej budú zakázané akékoľvek zhromaždenia propagujúce homosexualitu. Server telex.hu uviedol, že novela z dielne vládnej strany Fidesz má za cieľ znemožniť konanie budapeštianskych pochodov Pride.



Server podotkol, že Fidesz obmedzuje právo zhromažďovať sa s odvolaním sa na ochranu detí. Organizátori a účastníci podujatí, ktoré by propagovali homosexualitu, môžu dostať pokutu až 200.000 forintov (500 eur).