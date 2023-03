Maďarský odpor prelomili v EÚ i v NATO

Budapešť 21. marca (TASR) - Za uplynulé dva dni dvakrát prelomili maďarský odpor, a to v Európskej únii aj v Severoatlantickej aliancii. Konštatoval to v utorok server 444.hu, podľa ktorého v pondelok ministri spravodlivosti členských štátov EÚ vydali bez Maďarska spoločné vyhlásenie, ktorým uvítali vydanie zatykača na ruského prezidenta Vladimira Putina. V utorok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg oznámil, že aj napriek odporu Maďarska prizve Ukrajinu na aprílový summit, informuje spravodajca TASR.



Ministri spravodlivosti v pondelok v Londýne vydali vyhlásenie k verdiktu Medzinárodného trestného súdu (ICC) bez podpisu maďarskej ministerky Judit Vargovej.



Stoltenberg šéfovi maďarskej diplomacie Péterovi Szijjártóovi v utorok v Bruseli oznámil, že na začiatok apríla zvoláva stretnutie Ukrajina – NATO na ministerskej úrovni. Maďarská vláda tieto stretnutia už roky blokuje v snahe prinútiť Kyjev, aby odvolal školský zákon, ktorý údajne ohrozuje národnostné vzdelávanie miestnej maďarskej menšiny.



"Porušuje to jednotu NATO a proces postupu týkajúci sa jednotnej vôle. Súčasne však nemôžme urobiť nič iné, rozhodnutie generálneho tajomníka berieme na vedomie," reagoval podľa servera Szijjártó na Facebooku.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)