Maďarský parlament bude hlasovať o vstupe Fínska do NATO

Budapešť 27. marca (TASR) - Maďarský parlament v pondelok popoludní otvoril svoju plenárnu schôdzu, v rámci ktorej majú poslanci tento týždeň hlasovať aj o úprave štátneho rozpočtu, o vstupe Fínska do NATO, ale aj o vládnom protivojnovom uznesení. S odvolaním sa na server Index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Predseda parlamentnej frakcie strany Fidesz Máté Kocsis 17. marca na Facebooku uviedol, že parlament bude hlasovať o rozšírení NATO 27. marca a dodal, že Fidesz podporí členstvo Fínska v Severoatlantickej aliancii. Fínsko čaká už iba na maďarský a turecký súhlas, podotýka server, podľa ktorého však frakcia Fideszu ešte nerozhodla o otázke schválenia vstupu Švédska do NATO.



Maďarsko odkladá ratifikáciu rozšírenia NATO už vyše pol roka. Premiér Viktor Orbán 25. februára povedal, že na stretnutí frakcií vládnych strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia. Na schôdzke totiž zaznelo, že politici týchto krajín "hrubo a neopodstatnene urážali Maďarsko". Do oboch severských krajín preto vyslali parlamentnú delegáciu. Členovia maďarskej delegácie rokovali v Štokholme 7. marca a ďalší deň potom v Helsinkách.











