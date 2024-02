Maďarský parlament bude voliť nového prezidenta v pondelok

Budapešť 23. februára (TASR) - Maďarské Národné zhromaždenie zvolí nového prezidenta republiky v pondelok 26. februára. Podľa agentúry MTI to po piatkovom zasadnutí grémia parlamentu oznámil predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kocsis. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Kocsis pripomenul, že nomináciu prezidentského kandidáta musí podpísať najmenej 40 poslancov 199-členného zákonodarného zboru.



Opozičné strany podľa jeho slov tentoraz nepostavia spoločného kandidáta, ako to urobili v roku 2022 v prípade Pétera Rónu. Ochranárska LMP navrhla za kandidát Pétera Hacka a Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) Magdolnu Csathovú, no tieto frakcie nemajú na nomináciu dostatočný počet poslancov. Zvyšné opozičné frakcie oznámili, že sa nechcú zúčastniť na procese voľby prezidenta.



"Vzhľadom na to, čo zaznelo dnes ráno na grémiu, voľba hlavy štátu sa uskutoční v maďarskom parlamente 26. februára," dodal Kocsis.



Blok vládnych strán Fidesz-KDNP vo štvrtok oznámil, že na post nového prezidenta Maďarska nominuje predsedu ústavného súdu Tamása Sulyoka.



Prezidentka Katalin Nováková odstúpila 10. februára v súvislosti s kauzou amnestie Endreho K. odsúdeného za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove v Bicske.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)