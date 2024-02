Maďarský parlament volí prezidenta a ratifikuje vstup Švédska do NATO

Budapešť 26. februára (TASR) - Poslanci maďarského Národného zhromaždenia budú v rámci prvého dňa jarnej schôdze parlamentu v pondelok voliť nového prezidenta republiky a budú hlasovať aj o prijatí Švédska do Severoatlantickej aliancie. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Schôdza sa začína o 13.00 h. Jedným z prvých bodov programu bude schválenie abdikácie prezidentky Katalin Novákovej. Do nástupu nového prezidenta republiky bude povinnosti a právomoci hlavy štátu vykonávať predseda parlamentu László Kövér.



Prezidentka Nováková odstúpila 10. februára v súvislosti s kauzou amnestie Endreho K. odsúdeného za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove v Bicske.



Vládny blok Fidesz-KDNP minulý štvrtok oznámil, že na post nového prezidenta Maďarska nominuje predsedu Ústavného súdu (AB) Tamása Sulyoka. Opozičné strany samostatne nedokázali nominovať prezidentského kandidáta a spoločného kandidáta nenavrhli. Strany Momentum a Demokratická koalícia (DK) avizovali, že sa na hlasovaní nezúčastnia.



K zvoleniu prezidenta je potrebná dvojtretinová väčšina poslancov. Nová hlava štátu sa ujme funkcie ôsmy deň po vyhlásení výsledkov volieb.



Dôležitým bodom programu pondelňajšej schôdze bude záverečné hlasovanie o vyhlásení zápisnice o pristúpení Švédskeho kráľovstva k NATO.



Maďarsko ako posledná členská krajina ešte neratifikovala prijatie Švédska do NATO. Turecký parlament jeho vstup schválil 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP odkladajú toto rozhodnutie už vyše poldruha roka, pričom opakovane tvrdili, že Maďarsko v tomto smere nebude posledné.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)