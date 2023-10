Maďarský parlament nebude na schôdzi rokovať o vstupe Švédska do NATO

Budapešť 4. októbra (TASR) - Maďarský parlament nezaradil hlasovanie o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie ani do programu dvojdňovej schôdze, ktorá sa má uskutočniť na budúci týždeň. Upozornil na to v stredu server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Poslanci majú budúci pondelok a utorok diskutovať o viacerých návrhoch zákonov a o bilaterálnych dohodách, avšak ratifikácia vstupu Švédska do NATO v programe nie je.



Server podotýka, že vláda premiéra Viktora Orbána od leta minulého roka oficiálne podporuje vstup Švédska, pričom príslušný návrh zákona predložil kabinet pred 15 mesiacmi, no poslanecká skupina vládnej strany Fidesz sa stavia čoraz radikálnejšie proti schváleniu takéhoto kroku.



Orbán v parlamente 25. septembra vyhlásil, že neexistujú žiadne naliehavé okolnosti, ktoré by teraz nútili Maďarsko ratifikovať vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Podotkol, že vládnuca strana Fidesz má problémy so švédskym dokumentárnym filmom z roku 2019, ktorý spochybňuje demokraciu v Maďarsku.



Vstup Švédska do NATO neschválili iba Turecko a Maďarsko. Touto otázkou sa zaoberali v septembri aj poslanci parlamentných frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP na výjazdovom zasadnutí v Ostrihome. Premietal sa na ňom desaťminútový švédsky dokument s kritickým obsahom k demokracii v Maďarsku, na ktorý poukázali viacerí členovia maďarského kabinetu.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)