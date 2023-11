Maďarský parlament o týždeň nebude hlasovať o vstupe Švédska do NATO

Budapešť 15. novembra (TASR) - Maďarský parlament sa opäť zíde na budúci týždeň, no hlasovanie o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie stále nie je na programe v žiadnom zo štyroch zasadacích dní. Upozornil na to v stredu server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server podotýka, že do konca jesennej schôdze, do 12. decembra, sa hlasovanie o tejto otázke neobjavuje v parlamentnom kalendári.



Otázka vstupu Švédska do NATO je zaradená do programu rokovania zahraničného výboru tureckého parlamentu 16. novembra. Pritom maďarský zákonodarný zbor, ktorý ako jediný z členských štátov NATO okrem Turecka ratifikáciu vstupu Švédska odkladá už poldruha roka, tento krok ešte stále nemá v pláne.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po stretnutí s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou 6. novembra v Bruseli vyjadril očakávanie, že Maďarsko bezodkladne ratifikuje vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Nováková povedala iba toľko, že dúfa, že Švédsko sa čoskoro stane členom NATO. O tejto otázke však podľa jej slov rozhoduje maďarský parlament.



Švédsko spolu s Fínskom požiadalo o členstvo v NATO krátko po začatí ruskej invázie na Ukrajinu. Turecko a Maďarsko proces vstupu na dlhé mesiace blokovali. Napokon Budapešť i Ankara v marci vstup Fínov schválili.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zablokoval vstup Švédska do NATO na základe obvinenia, že táto severská krajina nekoná dostatočne prísne proti kurdským militantom a iným skupinám, ktoré predstavujú hrozbu pre Turecko.



Parlamentná frakcia Fideszu odklad zdôvodnila aj údajne protimaďarským švédskym krátkym filmom z roku 2019, ktorý premietali v rámci školských osnov. V tomto dokumente sa tvrdí, že stav demokracie v Maďarsku sa od roku 2010 neustále zhoršuje.