Maďarský parlament odložil hlasovanie o vstupe Švédska do NATO

Budapešť 28. júna (TASR) - Maďarský parlament v stredu odložil hlasovanie o žiadosti Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO). Poslanci budú o nej hlasovať až na svojej jesennej schôdzi, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Opätovné odloženie tohto hlasovania znamená, že Švédsko nebude môcť vstúpiť do NATO pred ani počas júlového summitu Aliancie v litovskej metropole Vilnius.



Poslankyňa maďarskej opozičnej Demokratickej koalície (DK) Ágnes Vadaiová v stredu na sociálnej sieti spresnila, že maďarský premiér Viktor Orbán a jeho vládna strana Fidesz neplánujú o švédskej žiadosti hlasovať ani na budúci týždeň, keď sa uskutoční posledné zasadnutie jarnej schôdze maďarského parlamentu.



"Orbán ani na budúci týždeň neplánuje hlasovať o vstupe Švédska do NATO. Putinov sluha!" napísala Vadaiová s odkazom na ruského prezidenta Vladimira Putina.



Odloženie hlasovania podľa AP potvrdil aj ďalší poslanec z radov DK.



Maďarsko tak popri Turecku zostáva jedinou členskou krajinou NATO, ktorá ešte neschválila kandidatúru Štokholmu na vstup do Aliancie.



Švédsko spolu so susedným Fínskom upustilo od svojej dlhoročnej vojenskej neutrality po tom, čo Rusko vlani vo februári vojensky zaútočilo na Ukrajinu. Obe krajiny následne signalizovali svoj zámer vstúpiť do NATO.



Vysokopostavení maďarskí predstavitelia síce tvrdia, že úsilie Švédska o vstup do NATO podporujú, zároveň však jeho pristúpenie do Aliancie podmieňujú vágnymi požiadavkami, konštatuje AP.



Orbánova vláda tvrdí, že švédski politici šírili "do očí bijúce lži" o stave demokracie v Maďarsku.



Fidesz predtým niekoľkokrát odložil aj ratifikáciu kandidatúry Fínska, nakoniec ju však v marci schválil po tom, čo takýto krok avizoval aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Neistotu ohľadom kandidatúry Švédska posilňujú aj tvrdenia Turecka, že Štokholm je príliš zhovievavý voči skupinám, ktoré Ankara považuje za teroristické organizácie.