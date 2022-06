Maďarský parlament odmietol globálnu daň pre nadnárodné spoločnosti

Budapešť 21. júna (TASR) - Poslanci maďarského Národného zhromaždenia v utorok v skrátenom legislatívnom konaní odmietli zavedenie minimálnej dane z príjmu veľkých nadnárodných spoločností. Proti globálnej minimálnej dani hlasovalo 118 poslancov, 32 bolo proti a šesť poslancov sa zdržalo hlasovania, zistil spravodajca TASR v Budapešti v komerčnej televízii ATV.



Podľa argumentov vládneho bloku Fidesz-KDNP by takáto daň ohrozila konkurencieschopnosť Maďarska. Opozičné strany však tvrdia, že vláda premiéra Viktora Orbána sa postavila jednoznačne na stranu nadnárodných spoločností.



ATV pripomína, že Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2018 iniciovala rokovanie o globálnej minimálnej dani pôvodne pre veľké technologické spoločnosti, čo podporovala vtedy aj maďarská vláda.



Podľa vládnej strany Fidesz však Európsky parlament začal pracovať na takzvanom druhom pilieri, ktorý by túto daň vo výške 15 percent rozšíril aj na všetky nadnárodné korporácie.



Predseda hospodárskeho výboru parlamentu za Fidesz Erik Bánki povedal, že takáto nová európska smernica by spôsobila zníženie konkurencieschopnosti Maďarska. Pre vyššie zdanenie by nadnárodné spoločnosti svoj zisk vyniesli z krajiny, preto maďarská vláda naďalej podporí iba pôvodný návrh zdanenia technologických nadnárodných spoločností.



Z opozičných strán odmieta globálnu minimálnu daň iba Hnutie naša vlasť, ktorá oznámila, že jej postoj je rovnaký ako postoj vlády.