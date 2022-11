Maďarský parlament opäť nerokoval o vstupe Švédska a Fínska do NATO

Budapešť 8. novembra (TASR) - Maďarské opozičné strany Demokratická koalícia (DK) a Maďarská socialistická strana (MSZP) sa v utorok opäť neúspešne pokúsili rozšíriť program parlamentnej schôdze o ratifikáciu rozšírenia Severoatlantickej aliancie o Švédsko a Fínsko. Upozornil na to server 444.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarsko a Turecko sú jedinými členskými štátmi NATO, ktoré ich vstup doteraz neratifikovali.



Podpredseda vládnej strany Fidesz Szilárd Németh hlasovanie, výsledkom ktorého bolo odmietnutie opozičného návrhu, označil za hlasovanie o "odmietnutí provokácie Gyurcsányovcov (ľavicový expremiér Ferenc Gyurcsány)".



MSZP sa naposledy pokúsila zaradiť ratifikáciu 24. októbra. Iniciatívu predsedu parlamentnej frakcie MSZP Bertalana Tótha vtedy predseda parlamentu László Kövér odmietol, pretože nebolo v súlade s "domovým poriadkom". Podľa Kövéra boli v tejto záležitosti rovnaké problémy aj s predchádzajúcim podaním ľavicového poslanca.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás 22. októbra povedal, že vláda podporuje členstvo Švédska a Fínska v NATO, pričom parlamentu už predložila na schválenie ratifikačné dokumenty. Gulyás uviedol, že rozšírenie NATO o tieto dve severské krajiny bude zo strany Budapešti ratifikované najneskôr do polovice decembra, informoval magazín POLITICO.



Prístupový proces oboch krajín sa začal krátko po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu. Fínska premiérka Sanna Marinová v októbri vyhlásila, že neočakáva, že Maďarsko a Turecko budú rozšírenie NATO blokovať, varovala však pred možnými rizikami odkladania vstupu. Potvrdila, že o tom rokovala s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a následne 1. novembra vyzvala Maďarsko i Turecko, aby pohotovo schválili žiadosť jej krajiny a Švédska o vstup do NATO.



Opozičné strany MSZP, DK a Momentum už dávnejšie vyzvali parlament, aby hlasoval o ratifikácii, poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP to zatiaľ odmietli.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)