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Maďarský parlament prelomil veto prezidenta o majetku politikov
Za legislatívu o ochrane verejného majetku a obnove verejnej dôvery hlasovalo 139 poslancov, proti bolo 49 zákonodarcov.
Autor TASR
Budapešť 24. novembra (TASR) – Maďarský parlament v utorok opätovne a v nezmenenej podobe schválil zákon o preverovaní prírastku majetku politikov, čím prelomil politické veto prezidenta Andrása Baku. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Za legislatívu o ochrane verejného majetku a obnove verejnej dôvery hlasovalo 139 poslancov, proti bolo 49 zákonodarcov.
Cieľom právnej normy je zabezpečiť, aby bol majetkový prírastok poslancov parlamentu, politických lídrov a štátnych tajomníkov v súlade s ich zdanenými príjmami. Zákon v tejto súvislosti umožňuje Národnému daňovému a colnému úradu (NAV) vykonávať „individuálne konania o analýze rizík“.
Hlava štátu sa s hlavnými cieľmi návrhu stotožnila, no zákon vrátila na opätovné prerokovanie a žiadala záruky, aby zvýšená pozornosť úradov neviedla k neustálemu preverovaniu politikov dlhé roky po skončení ich funkcie a aby právna norma vopred nevychádzala z predpokladu ich nekalého konania.
Parlamentný legislatívny výbor špeciálnu reguláciu odôvodnil osobitným postavením verejných funkcionárov a zdôraznil, že norma spĺňa požiadavky nevyhnutnosti a primeranosti.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Za legislatívu o ochrane verejného majetku a obnove verejnej dôvery hlasovalo 139 poslancov, proti bolo 49 zákonodarcov.
Cieľom právnej normy je zabezpečiť, aby bol majetkový prírastok poslancov parlamentu, politických lídrov a štátnych tajomníkov v súlade s ich zdanenými príjmami. Zákon v tejto súvislosti umožňuje Národnému daňovému a colnému úradu (NAV) vykonávať „individuálne konania o analýze rizík“.
Hlava štátu sa s hlavnými cieľmi návrhu stotožnila, no zákon vrátila na opätovné prerokovanie a žiadala záruky, aby zvýšená pozornosť úradov neviedla k neustálemu preverovaniu politikov dlhé roky po skončení ich funkcie a aby právna norma vopred nevychádzala z predpokladu ich nekalého konania.
Parlamentný legislatívny výbor špeciálnu reguláciu odôvodnil osobitným postavením verejných funkcionárov a zdôraznil, že norma spĺňa požiadavky nevyhnutnosti a primeranosti.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)