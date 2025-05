Maďarský parlament prerokoval návrh zákona o transparentnosti

Budapešť 21. mája (TASR) - Maďarský parlament v utorok prerokoval návrh zákona o transparentnosti vo verejnom živote. Predkladateľ návrhu János Halász v rozprave povedal, že volebná kampaň ľavice v roku 2022 bola financovaná zo zahraničia a aj dnes viacero organizácií v Maďarsku svojou činnosťou napĺňa zahraničné záujmy, napríklad šíri ukrajinskú propagandu. Opozícia návrh ostro kritizovala, uviedol server infostart.hu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa návrhu zákona organizácie, ktoré vykonávajú činnosti financované zahraničnou podporou s cieľom ovplyvňovať maďarský verejný život, čím ohrozujú maďarskú suverenitu, budú zaradené na zoznam Úradu na ochranu suverenity a môžu čeliť sankciám.



Pozorovatelia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) v pondelok vyzvali maďarský parlament, aby pozastavil rozpravu o návrhu tzv. zákona o transparentnosti vo verejnom živote. Jeho prijatím by totiž Maďarsko porušilo medzinárodné záväzky týkajúce sa ľudských práv a základných slobôd.



Výbor maďarského parlamentu pre spravodlivosť schválil v pondelok návrh zákona s názvom „O transparentnosti vo verejnom živote“. Uviedol to server telex.hu, podľa ktorého zákon vláde umožní zabrániť fungovaniu médií a mimovládnych organizácií, ktoré podľa nej ohrozujú suverenitu Maďarska.



Na základe predbežného návrhu programu by sa po utorňajšej všeobecnej rozprave mohlo o návrhu hlasovať v polovici júna. Podľa poslanca vládnej strany Fidesz Jánosa Pócsa však môže parlament o tomto zákone rozhodnúť už tento týždeň v zrýchlenom konaní.



Poslanec vládnej strany Fidesz János Halász predložil návrh zákona 14. mája. Proti návrhu demonštrovalo v uplynulých dňoch v Budapešti niekoľko stoviek Maďarov, väčšinu zhromaždení organizovalo opozičné hnutie Momentum. V nedeľu sa pred budovou parlamentu zišlo niekoľko tisíc protestujúcich, túto demonštráciu zorganizovala občianska sféra.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v prejave 15. marca postavil proti občianskym organizáciám kritickým voči vláde, proti novinárom nezávislej tlače, proti sudcom demonštrujúcim za nezávislosť súdnictva a proti opozičným politikom, ktorí sú podľa Fideszu financovaní zo zahraničia, a avizoval „jarné upratovanie“, uviedol telex.hu.