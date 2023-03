Maďarský parlament ratifikoval vstup Fínska do NATO

Budapešť 27. marca (TASR) - Poslanci maďarského parlamentu v pondelok večer schválili návrh ratifikovania vstupu Fínska do Severoatlantickej aliancie. O vstupe Švédska do NATO zákonodarný zbor nerozhodol. S odvolaním sa na server Telex.hu to uviedol spravodajca TASR v Budapešti.



Za návrh hlasovalo 182 poslancov, proti boli šiesti.



Server pripomína, že maďarské ministerstvo zahraničných vecí predložilo návrh ratifikácie vstupu dvoch škandinávskych krajín parlamentu pred vyše ôsmimi mesiacmi.



Premiér Viktor Orbán 25. februára povedal, že na stretnutí frakcií vládnych strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia. Na schôdzke totiž zaznelo, že politici týchto krajín "hrubo a neopodstatnene urážali Maďarsko". Do oboch severských krajín preto vyslali parlamentnú delegáciu. Členovia maďarskej delegácie rokovali v Štokholme 7. marca a ďalší deň potom v Helsinkách.



Švédsky premiér Ulf Kristersson 23. marca v Bruseli vyhlásil, že od Budapešti bude žiadať vysvetlenie, prečo maďarský parlament odkladá ratifikáciu vstupu Švédska do aliancie NATO. "Budem sa pýtať, prečo teraz oddeľujú Švédsko od Fínska. Takéto signály sme doteraz nedostali, takže to dnes určite predostriem Orbánovi," povedal Kristersson.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)