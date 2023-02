Maďarský parlament ratifikuje vstup Švédska a Fínska začiatkom marca

Budapešť 21. februára (TASR) - Rokovanie o vládnom návrhu rozšírenia Severoatlantickej aliancie (NATO) bude zaradený na program maďarského parlamentu v tretí deň jarnej schôdze, ktorá sa začne koncom februára. Hlasovať o ňom budú môcť poslanci nasledujúci týždeň, teda začiatkom marca. Uviedol to v utorok server hvg.hu, informuje spravodajca TASR.



Server pripomína, že spomedzi členských krajín Európskej únie je Maďarsko posledné, ktoré ratifikuje vstup Fínska a Švédska do NATO. Parlament tak môže ratifikovať vstup týchto severských krajín do NATO s vyše polročným oneskorením.



Maďarská vláda podporuje vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie, vyhlásil šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó 31. januára po rokovaní s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušogluom. "Ak Švédsko chce, aby ho v tom podporilo aj Turecko, malo by sa správať inak," dodal Szijjártó v súvislosti s pálením Koránu v Štokholme pred tureckým veľvyslanectvom 21. januára.