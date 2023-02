Maďarský parlament riešil členstvo v komore lekárov

Budapešť 28. februára (TASR) - Maďarský parlament väčšinou hlasov poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP v skrátenom legislatívnom konaní schválil v utorok zrušenie povinného členstva v Maďarskej lekárskej komore (MOK). Podľa internetového vydania denníka Népszava ide o pomstu za to, že komora bola proti zavedeniu nevýhodného systému lekárskej pohotovosti, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Zákon bol zaradený do skráteného legislatívneho konania s odôvodnením, že MOK "ohrozuje právo ľudí na zdravotnú starostlivosť".



Denník Népszava podotkol, že ratifikáciu vstupu Fínska a Švédska maďarská vláda odkladá už dlhší čas. Zdôvodňuje to skutočnosťou, že parlament je zahltený novelizáciou mnohých právnych noriem, ktoré sú podmienkou Bruselu k vyplateniu eurofondov. Pritom však jednoznačne represívny zákon zaradili do programu rokovania parlamentu okamžite a schvaľovali ho v zrýchlenom konaní.



Parlamentná frakcia Fideszu minulý týždeň rozhodla, že Národné zhromaždenie ešte pred ratifikáciou vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie vyšle do týchto škandinávskych krajín delegáciu. Jej úlohou bude doriešiť sporné záležitosti a získať informácie, oznámil v nedeľu predseda frakcie Máté Kocsis. Spresnil, že v súvislosti so vstupom Švédska a Fínska do NATO vo štvrtok na stretnutí frakcie Fideszu zazneli isté námietky.



Premiér Viktor Orbán minulý piatok zdôraznil, že Maďarsko od Fínska a Švédska očakáva, že nebudú o Maďarsku šíriť nepravdy.



Rokovanie o vládnom návrhu rozšírenia NATO je zaradené do programu tretieho dňa jarnej schôdze, ktorá sa začala v pondelok. Poslanci majú o ňom hlasovať začiatkom marca.



Fínsko a Švédsko v polovici mája oficiálne požiadali o vstup do NATO pre obavy spojené s ruskou inváziou na Ukrajine. Ich začlenenie do NATO už ratifikovalo 28 z 30 členských štátov s výnimkou Maďarska a Turecka.











