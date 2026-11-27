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Maďarský parlament rokuje o platoch zdravotníkov
O legislatívnom harmonograme rokovala koncom septembra v Budapešti aj hlavná európska prokurátorka Laura Codruța Kövesiová.
Autor TASR
Budapešť 27. novembra (TASR) – Maďarský parlament sa na svojom piatkovom zasadnutí bude zaoberať novelou zákona potrebnou na vstup Maďarska do Európskej prokuratúry (EPPO), ako aj novým mzdovým systémom zdravotníckych pracovníkov. S odvolaním sa na server szeretlekmagyarorszag.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Návrh predložený rezortom spravodlivosti vytvára vnútroštátny právny rámec pre funkciu európskeho a delegovaného prokurátora a prispôsobuje tomu organizáciu prokuratúry a súdov. Pristúpenie k únijnej prokuratúre, ktorá zasahuje proti trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ, schválila Európska komisia ešte v júli ako jednu z hlavných podmienok na uvoľnenie európskych zdrojov vo výške šesť biliónov forintov (približne 16 miliárd eur).
O legislatívnom harmonograme rokovala koncom septembra v Budapešti aj hlavná európska prokurátorka Laura Codruța Kövesiová.
Poslanci budú diskutovať aj o novele zavádzajúcej novú odvetvovú platovú tabuľku pre zdravotníkov. Návrh sa okrem nemocničných sestier vzťahuje tiež na zamestnancov ambulancií a domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Podľa servera naliehavosť úpravy platov zdravotníkov potvrdzuje nedávny prípad v Národnom úrazovom ústave (Országos Baleseti Intézet), kde pre nízke mzdy hrozil odchod 13 špecializovaných sestier z oddelenia intenzívnej starostlivosti. Nemocnica im napokon schválila individuálnu úpravu miezd.
Poslanci otvorili piatkové rokovanie rozpravou o dohode CETA medzi Kanadou a EÚ, ktorú Maďarsko na rozdiel od 18 členských štátov doteraz neratifikovalo. Na programe je okrem iného aj balík zmien súvisiacich s reštrukturalizáciou vlády.
Návrh predložený rezortom spravodlivosti vytvára vnútroštátny právny rámec pre funkciu európskeho a delegovaného prokurátora a prispôsobuje tomu organizáciu prokuratúry a súdov. Pristúpenie k únijnej prokuratúre, ktorá zasahuje proti trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ, schválila Európska komisia ešte v júli ako jednu z hlavných podmienok na uvoľnenie európskych zdrojov vo výške šesť biliónov forintov (približne 16 miliárd eur).
O legislatívnom harmonograme rokovala koncom septembra v Budapešti aj hlavná európska prokurátorka Laura Codruța Kövesiová.
Poslanci budú diskutovať aj o novele zavádzajúcej novú odvetvovú platovú tabuľku pre zdravotníkov. Návrh sa okrem nemocničných sestier vzťahuje tiež na zamestnancov ambulancií a domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Podľa servera naliehavosť úpravy platov zdravotníkov potvrdzuje nedávny prípad v Národnom úrazovom ústave (Országos Baleseti Intézet), kde pre nízke mzdy hrozil odchod 13 špecializovaných sestier z oddelenia intenzívnej starostlivosti. Nemocnica im napokon schválila individuálnu úpravu miezd.
Poslanci otvorili piatkové rokovanie rozpravou o dohode CETA medzi Kanadou a EÚ, ktorú Maďarsko na rozdiel od 18 členských štátov doteraz neratifikovalo. Na programe je okrem iného aj balík zmien súvisiacich s reštrukturalizáciou vlády.