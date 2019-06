Maďarský parlament rokuje o návrhu rozpočtu na rok 2020

V otváracom prejave minister financií Mihály Varga zdôraznil, že budúcoročný rozpočet bude rozpočtom podpory rodín. Dodal, že v jeho centre je realizácia akčného plánu ochrany rodiny.

Budapešť 19. júna (TASR) - Poslanci maďarského parlamentu začali v stredu v Budapešti všeobecnú rozpravu k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020. V otváracom prejave minister financií Mihály Varga zdôraznil, že budúcoročný rozpočet bude rozpočtom podpory rodín. Dodal, že v jeho centre je realizácia akčného plánu ochrany rodiny.



Podľa internetovej stránky komerčnej spravodajskej televízie Hír TV šéf rezortu financií podotkol, že snahou vlády je znižovanie daní, štátneho dlhu, ale aj rast miezd, investícií a pracovných miest.



Okrem vytvorenia priaznivých podmienok pre rodiny a deti je podľa Vargu zámerom kabinetu zabezpečiť finančné zdroje pre akčný plán ochrany hospodárstva tak, aby maďarská ekonomika dokázala rásť v Európskej únii (EÚ) aj naďalej v nadpriemernej miere, a to aj prostredí spomaľovania svetovej ekonomiky.



V návrhu rozpočtu minister financií ráta v budúcom roku s rastom ekonomiky vo výške 4 %, deficitom vo výške 1 % hrubého domáceho produktu (HDP), pokračovaním poklesu štátneho dlhu, ktorý by do konca budúceho roka mal klesnúť na 67 % HDP, a s 2,8 % infláciou.



