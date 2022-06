Maďarsko rozhodne o platnosti nariadení vlády v stave vojnovej hrozby

Budapešť 8. júna (TASR) - Poslanci maďarského Národného zhromaždenia v stredu rozhodnú o vládnom návrhu zákona týkajúceho sa stavu vojnovej hrozby, ktorý by predĺžil platnosť nariadení kabinetu v čase zavedenia mimoriadneho právneho poriadku. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru MTI.



Návrh v zrýchlenom konaní predložila ministerka spravodlivosti Judit Vargová. Na základe návrhu odvolávajúceho sa na odstraňovanie následkov ozbrojeného konfliktu v susednej krajine a humanitárnej katastrofy by vláda dostala možnosť do 1. novembra využívať mimoriadne právne prostriedky. Vláda chce týmto návrhom predĺžiť platnosť svojich nariadení vydaných v čase zavedenia mimoriadneho právneho poriadku.



Spravodajský server 444.hu v tejto súvislosti podotýka, že ak návrh parlament schváli, vláda sa svojimi nariadeniami bude môcť odkloniť od zákonov a bude mať možnosť obmedziť, prípadne aj pozastaviť základné práva.



Server dodáva, že tieto kroky vlády kritizovala aj ľudskoprávna organizácia Spoločnosť za občianske slobody (TASZ), ktorá upozornila na to, že snahou kabinetu je opäť prispôsobiť si pravidlá hry vlastným potrebám. Vládnutie dekrétmi podľa TASZ ďalej degraduje význam zákonodarného zboru.



Poslanci parlamentu 24. mája schválili vládny návrh novely ústavy, ktorý sa týka vojnového konfliktu a humanitárnej katastrofy. Vláda ňou doplnila ustanovenia týkajúce sa stavu núdze o prípady humanitárnej katastrofy a vojnového konfliktu v susednej krajine. Kabinet v ten istý deň v súlade s ústavou vyhlásila stav vojnovej hrozby.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)