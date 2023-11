Maďarský parlament rozhodne o vojenskej misii v Čade

Budapešť 6. novembra (TASR) - Misia vojakov maďarských ozbrojených síl v Čade a predĺženie výnimočného stavu z dôvodu ozbrojeného konfliktu na susednej Ukrajine sú v pondelok hlavnými témami prvého dňa plenárneho rokovania maďarského Národného zhromaždenia. Poslanci parlamentu budú tento týždeň rokovať celkom štyri dni. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ministerstvo obrany v mene vlády predložilo parlamentu 18. októbra návrh na spustenie vojenskej misie v Čade. Maďarskí vojaci budú v krajine na pozvanie čadského prezidenta s cieľom posilniť stabilitu regiónu a tým aj bezpečnosť Európy a Maďarska, ako aj obmedziť nové migračné vlny z Afriky.



Minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky oznámil, že Maďarsko plánuje vyslať na jar 2024 do Čadu 200-člennú vojenskú misiu s cieľom zmierniť migračnú krízu v africkom regióne Sahel. Oblasť Sahelu a Čad podľa ministra zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti migrácii z Afriky.



Predĺžením výnimočného stavu do 23. mája 2024 sa zaoberá návrh novely zákona o predchádzaní a zvládaní následkov ozbrojeného konfliktu v susednej krajine, ako aj o riešení maďarských následkov humanitárnej katastrofy súvisiacej s uvedeným konfliktom.



Premiér Viktor Orbán vlani 24. mája vyhlásil stav vojnovej hrozby. Parlament 3. mája 2023 poveril vládu predĺžením stavu núdze spôsobeného vojnou na Ukrajine do 25. novembra.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)