Maďarský parlament schválil 14. dôchodok

Na snímke sídlo maďarského parlamentu v Budapešti. Foto: Teraz.sk

Vicepremiér Zsolt Semjén predložil návrh parlamentu 17. novembra.

Autor TASR
Budapešť 10. decembra (TASR) - Poslanci maďarského parlamentu v stredu na mimoriadnej schôdzi schválili 14. dôchodok. Táto dávka bude začlenená do dôchodkového systému podobným spôsobom, ako bolo obnovenie vyplácania 13. dôchodku, teda postupne, píše server magyarnemzet.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa rozhodnutia vlády z 13. novembra sa 14. dôchodok bude zavádzať postupne a v celej výške sa bude vyplácať až v roku 2030. V prvom roku vyplácania (2026) dosiahne 25 percent mesačného dôchodku, teda sumu zodpovedajúcu jednému týždňu.

Urýchlené prerokovanie tohto návrhu v parlamente iniciovala vládna strana Fidesz.
.

