Maďarský parlament schválil návrh na stiahnutie vystúpenia z ICC
Orbánov kabinet rozhodol o ukončení členstva v ICC v apríli minulého roka, keď do Budapešti na návštevu pricestoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Autor TASR
Budapešť 27. mája (TASR) - Maďarské Národné zhromaždenie v stredu v skrátenom legislatívnom konaní rozhodlo o návrhu zákona, ktorým sa ruší vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu (ICC). S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Návrh podporilo 133 poslancov vládnej strany Tisza, proti hlasovalo 37 poslancov opozičného bloku Fidesz-KDNP a piati poslanci Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) sa zdržali hlasovania.
Vláda premiéra Pétera Magyara v utorok predložila parlamentu návrh zákona na zabránenie vystúpeniu Maďarska z ICC. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána.
Návrh zákona nadväzuje na minulotýždňové vládne nariadenie a v mene vlády ho predložil premiér Magyar. „Na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a ochranu ľudských práv je absolútne nevyhnutné brať páchateľov najzávažnejších medzinárodných trestných činov na zodpovednosť na medzinárodnom súdnom fóre. Na tento účel je potrebné zachovať členstvo Maďarska v ICC,“ píše premiér v zdôvodnení návrhu.
Rozhodnutie Orbánovej vlády o vystúpení Maďarska z Rímskeho štatútu ako zakladajúcej zmluvy ICC malo nadobudnúť účinnosť 2. júna 2026.
Orbánov kabinet rozhodol o ukončení členstva v ICC v apríli minulého roka, keď do Budapešti na návštevu pricestoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Na neho i ďalších predstaviteľov Izraela a militantného hnutia Hamas vydal ICC v novembri 2024 zatykače pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.
ICC existuje od roku 2002 a stíha najzávažnejšie zločiny, ako sú genocída, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Jeho členmi sú všetky členské štáty EÚ. USA, Izrael a Rusko nie sú signatármi Rímskeho štatútu a preto ani členmi Medzinárodného trestného súdu. Jeho jurisdikcia sa na tieto krajiny automaticky nevzťahuje.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
