Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. jún 2026Meniny má Sidónia
< sekcia Zahraničie

Maďarský parlament schválil novelu o verejnoprávnych médiách

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Za návrh vládnej strany Tisza hlasovalo 145 poslancov, 39 bolo proti a nikto sa nezdržal.

Autor TASR
Budapešť 23. júna (TASR) - Maďarský parlament v utorok schválil novelu mediálneho zákona, na základe ktorej sa zmení štruktúra a fungovanie verejnoprávnych médií. Tie podľa súčasnej vlády niekdajší premiér Viktor Orbán premenil na nástroje propagandy, píše TASR na základe správ agentúr MTI a AFP.

Za návrh vládnej strany Tisza hlasovalo 145 poslancov, 39 bolo proti a nikto sa nezdržal. Súčasťou reformy je reorganizácia štruktúry médií verejnej služby zriadením Maďarskej rozhlasovej a televíznej neziskovej spoločnosti a samostatnej neziskovej spoločnosti tlačovej agentúry MTI.

Médiá verejnej služby bude na základe prijatej novely kontrolovať a vlastniť namiesto Nadácie pre verejnoprávne médiá nový Výbor pre verejnoprávne médiá. Novela zároveň ukončuje mandáty predsedu a členov Mediálnej rady, ako aj predsedov verejnoprávnych mediálnych spoločností - štatutárnej spoločnosti zastrešujúcej všetky verejnoprávne médiá Duna Médiaszolgáltató a verejnoprávnej produkčnej spoločnosti MTVA, ktorá tvorí samotný obsah. Oba subjekty budú zároveň začlenené pod Maďarskú rozhlasovú a televíznu neziskovú spoločnosť.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z utorka 23. na stredu 24. júna

Pred 20 rokmi uhynula rekordérka Harriet, davmi milovaná korytnačka

HUDOBNÝ SVET SMÚTI: Zomrel jeden z najvplyvnejších producentov

GAŠPERÍKOVÁ: Zmena v jedinom géne DNA môže spôsobiť vážne ochorenie