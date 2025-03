Maďarský parlament schválil novelu zákona na obmedzenie pochodov Pride

Budapešť 18. marca (TASR) - Maďarský parlament schválil v utorok novelu zákona o zhromažďovaní, v zmysle ktorej budú zakázané akékoľvek zhromaždenia propagujúce homosexualitu. Podľa servera telex.hu novela z dielne vládnej strany Fidesz má za cieľ znemožniť konanie budapeštianskych pochodov Pride.



Server podotkol, že Fidesz obmedzuje právo zhromažďovať sa s odvolaním sa na ochranu detí. Organizátori a účastníci podujatí, ktoré by propagovali homosexualitu, môžu dostať pokutu až do výšky 200.000 forintov (500 eur).



Za návrh novely hlasovalo 136 poslancov, 27 bolo proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Novelu zhromažďovacieho zákona podporili aj poslanci opozičných strán Jobbik a Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom).



Poslanci strany Momentum pred hlasovaním zapálili dymovnice, zahrali sovietsku hymnu a zaplnili parlament fiktívnymi fotografiami, na ktorých sa bozkávajú maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin. Ihneď po hlasovaní títo poslanci opustili miestnosť, pričom predsedajúci schôdze János Latorcai ich pokarhal.



Návrh predložilo parlamentu šesť poslancov Fideszu v pondelok. Zákonodarný zbor o ňom rokoval v zrýchlenom konaní. Podľa zdôvodnenia Fideszu právo na ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre správny telesný, duševný a mravný vývoj detí má prednosť pred takými ústavnými právami, ako je sloboda zhromažďovania a prejavu.



V zmysle novely bude v budúcnosti zakázané organizovať podujatia, ktoré by propagovali odchýlku identity zodpovedajúcej pohlaviu pri narodení, zmenu pohlavia a homosexualitu. Polícia na identifikáciu účastníkov bude môcť podľa nových právnych noriem využívať aj softvér na rozpoznávanie tváre.