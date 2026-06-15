< sekcia Zahraničie
Maďarský parlament schválil obmedzenie funkčného obdobia premiéra
Novela ústavy nadobudne účinnosť deň po jej oficiálnom vyhlásení.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 15. júna (TASR) - Maďarské Národné zhromaždenie v pondelok schválilo šestnástu novelu ústavy, v rámci ktorej sa obmedzuje funkčné obdobie predsedu vlády najviac na osem rokov. Z ústavy bolo vypustené ustanovenie o zriadení Úradu na ochranu zvrchovanosti. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Novela, za ktorú hlasovalo 135 poslancov, 50 bolo proti a šiesti sa zdržali hlasovania, obmedzuje výkon funkcie predsedu vlády na maximálne osem rokov, pričom do tohto obdobia sa započítavajú aj mandáty trvajúce od 2. mája 1990. Po dosiahnutí tohto limitu mandát premiéra automaticky zaniká.
Zároveň bolo z ústavy vypustené ustanovenie o zriadení Úradu na ochranu zvrchovanosti (Szuverenitásvédelmi Hivatal). Cieľom tohto orgánu zriadeného počas vlády Fideszu vedenej premiérom Viktorom Orbánom bolo chrániť ústavnú identitu Maďarska.
Schválené zmeny upravujú aj majetkové práva nadácií spravujúcich majetok vo verejnom záujme. Štát získava späť zakladateľské práva, ako aj právo možnosti tieto nadácie zrušiť.
Novela ústavy nadobudne účinnosť deň po jej oficiálnom vyhlásení.
Server index.hu poznamenal, že v novele ústavy určenie dátumu započítania do funkčného obdobia premiéra od roku 1990 vyvolalo v kruhu právnych expertov podozrenie z porušenia zákazu retroaktívnej legislatívy. Keďže osemročné kritérium sa v súčasnosti týka iba expremiéra Viktora Orbána, viacerí právnici sa domnievajú, že dochádza k personalizovanej legislatíve. Právny vedec Péter Hack pre server potvrdil, že nariadenie v schválenej forme má jednoznačne retroaktívny účinok a je personalizovanou legislatívou.
Jeden z dvojice predkladateľov návrhu, poslanec vládnej strany Tisza Márton Melléthei-Barna naopak tvrdí, že novela platí len do budúcnosti. Podľa neho spätne neobmedzuje práva, ale iba stanovuje budúci limit pre funkciu premiéra, čím posilňuje demokratické brzdy a protiváhy.
Novela, za ktorú hlasovalo 135 poslancov, 50 bolo proti a šiesti sa zdržali hlasovania, obmedzuje výkon funkcie predsedu vlády na maximálne osem rokov, pričom do tohto obdobia sa započítavajú aj mandáty trvajúce od 2. mája 1990. Po dosiahnutí tohto limitu mandát premiéra automaticky zaniká.
Zároveň bolo z ústavy vypustené ustanovenie o zriadení Úradu na ochranu zvrchovanosti (Szuverenitásvédelmi Hivatal). Cieľom tohto orgánu zriadeného počas vlády Fideszu vedenej premiérom Viktorom Orbánom bolo chrániť ústavnú identitu Maďarska.
Schválené zmeny upravujú aj majetkové práva nadácií spravujúcich majetok vo verejnom záujme. Štát získava späť zakladateľské práva, ako aj právo možnosti tieto nadácie zrušiť.
Novela ústavy nadobudne účinnosť deň po jej oficiálnom vyhlásení.
Server index.hu poznamenal, že v novele ústavy určenie dátumu započítania do funkčného obdobia premiéra od roku 1990 vyvolalo v kruhu právnych expertov podozrenie z porušenia zákazu retroaktívnej legislatívy. Keďže osemročné kritérium sa v súčasnosti týka iba expremiéra Viktora Orbána, viacerí právnici sa domnievajú, že dochádza k personalizovanej legislatíve. Právny vedec Péter Hack pre server potvrdil, že nariadenie v schválenej forme má jednoznačne retroaktívny účinok a je personalizovanou legislatívou.
Jeden z dvojice predkladateľov návrhu, poslanec vládnej strany Tisza Márton Melléthei-Barna naopak tvrdí, že novela platí len do budúcnosti. Podľa neho spätne neobmedzuje práva, ale iba stanovuje budúci limit pre funkciu premiéra, čím posilňuje demokratické brzdy a protiváhy.