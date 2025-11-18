Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maďarský parlament schválil všeobecný zákaz syntetického mäsa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zákaz sa vzťahuje na produkty kultivované zo živočíšnych buniek alebo tkanív v umelých podmienkach, mimo živého organizmu.

Autor TASR
Budapešť 18. novembra (TASR) - Poslanci maďarského parlamentu v utorok schválili návrh zákona o všeobecnom zákaze umelého mäsa. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Za návrh hlasovalo 140 poslancov, desiati boli proti a 18 sa zdržalo hlasovania. Zákaz sa vzťahuje na produkty kultivované zo živočíšnych buniek alebo tkanív v umelých podmienkach, mimo živého organizmu. Netýka sa vegánskych náhrad mäsa z rastlinných bielkovín, ako sú sója, hrach alebo pšenica, alebo z vody a z prísad. Výnimkou zo zákazu sú umelé mäsá určené na lekárske a veterinárne účely.

Ministerstvo poľnohospodárstva predložilo vlani v lete na verejnú diskusiu plány na zákaz výroby a predaja mäsa pestovaného v laboratóriách, avšak takmer rok sa nič nedialo, konštatoval server telex.hu.

V marci tohto roku návrh parlamentu predložil podpredseda vlády Zsolt Semjén s podpisom ministra poľnohospodárstva Istvána Nagya.

Umelé mäso by podľa vlády mohlo predstavovať potenciálnu hrozbu pre ľudské zdravie, životné prostredie a mohlo by ohroziť aj tradičnú poľnohospodársku výrobu.

V Európskej únii v súčasnosti neexistuje jednotná regulácia, v zmysle ktorej mäso vypestované v laboratóriu je klasifikované ako nová potravina, ktorej uvedenie na trh si vyžaduje predchádzajúce povolenie





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

