Maďarský parlament schválil zákon o nepremlčaní zločinov mladistvých

Budapešť 17. decembra (TASR) - Maďarský parlament v utorok jednomyseľne schválil novelu trestného zákona, v zmysle ktorej sa zločiny mladistvých, za ktoré možno uložiť doživotie, nikdy nepremlčia tak, ako je to aj v prípade dospelých páchateľov. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Veľká vlna pobúrenia sa zodvihla po tom, čo polícia zadržala vraha 11-ročného Tamása Tilla zavraždeného pred 24 rokmi.



Štyridsaťročný J. F. sa k činu síce priznal, no keďže bol v čase činu mladistvým, polícia ho prepustila so zdôvodnením, že vzhľadom na to, že v tom čase mal iba 16 rokov, bol tento trestný čin v zmysle doposiaľ platného zákona po roku 2015 premlčaný.



Prokuratúra ale vyhlásila, že aj keď vrah bol v čase spáchania skutku mladistvým, trestná zodpovednosť v prípade vraždy nezaniká a premlčanie je v takomto prípade bezpredmetné. Páchateľa medzičasom opäť zadržali.



Cieľom v utorok schválenej novely zákona je zabrániť tomu, aby vznikli právne spory v prípadoch podobných vražde Tamása Tilla. Novela však nie je retroaktívna, na Tillovho vraha sa teda nevzťahuje.



Tamás Till sa stratil 28. mája 2000 v oblasti juhomaďarského mesta Baja. Úrady ho evidovali 24 rokov ako nezvestného a napokon na základe informácie od obyvateľstva z júna 2024 našli chlapcove pozostatky zakopané pod betónovým základom v prístavbe jednej farmy.



Polícia podozrivého J. F. zadržala 12. decembra 2024, súd v Kecskeméte o dva dni neskôr nariadil jeho vzatie do väzby.