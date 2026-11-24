< sekcia Zahraničie
Maďarský parlament schválil zvýšenie minimálnych starobných dôchodkov
Parlament schválenými zmenami od januára budúceho roka zvyšuje minimálnu sumu plného starobného dôchodku a sirotského dôchodku.
Autor TASR
Budapešť 24. novembra (TASR) – Maďarský parlament v utorok spolu s viacerými ďalšími zákonmi schválil novelu zákona o zmene dôchodkových pravidiel. Za návrh, v zmysle ktorého od januára zvyšuje okrem iného aj minimálny starobný dôchodok na 120.000 forintov (približne 325 eur), hlasovalo 189 poslancov, jeden bol proti a nikto sa nezdržal. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na portál telex.hu.
Cieľom zmien v dôchodkovom systéme a v dávkach pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou je „zvýšené uplatňovanie princípu solidarity, ako aj posilnenie príjmovej bezpečnosti v starobe“.
Parlament schválenými zmenami od januára budúceho roka zvyšuje minimálnu sumu plného starobného dôchodku a sirotského dôchodku, základnú sumu dávok pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou, ako aj hranice nároku a výšku príspevku pre seniorov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Cieľom zmien v dôchodkovom systéme a v dávkach pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou je „zvýšené uplatňovanie princípu solidarity, ako aj posilnenie príjmovej bezpečnosti v starobe“.
Parlament schválenými zmenami od januára budúceho roka zvyšuje minimálnu sumu plného starobného dôchodku a sirotského dôchodku, základnú sumu dávok pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou, ako aj hranice nároku a výšku príspevku pre seniorov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)