Poslanci vládneho Fideszu schválili zákon ostro kritizovaný učiteľmi

Budapešť 4. júla (TASR) - Poslanci maďarského parlamentu z vládneho bloku Fidesz-KDNP schválili v utorok návrh zákona o štatúte pedagógov, ktorý bol predložený pod názvom Nový kariérny postup učiteľov. Proti zákonu dlhodobo protestovali učitelia, žiaci i viaceré občianske združenia. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server pripomína, že vláda 2. marca zverejnila návrh zákona o zvyšovaní miezd učiteľov a ďalších otázkach týkajúcich sa verejného školstva. Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) následne zaslal list štátnemu tajomníkovi ministerstva vnútra Zoltánovi Maruzsovi, ktorý je zodpovedný za verejné vzdelávanie. V ňom upozornil, že návrh legislatívy obmedzuje inštitucionálnu autonómiu a povedie k strate mnohých nadobudnutých práv učiteľov.



Koncom marca spustili učitelia petíciu, ktorou naznačili, že v prípade schválenia zákona podajú výpoveď. Doposiaľ petíciu podpísalo 5000 pedagógov.



Po zverejnení návrhu zákona vláda a odbory niekoľkokrát rokovali v snahe dospieť k dohode, avšak bez úspechu, píše 24.hu.



V zmysle schváleného zákona zaniká učiteľom štatút štátnych zamestnancov. Školský rok je možné predĺžiť do 15. júla. Učitelia musia odučiť 24 hodín týždenne, pričom doposiaľ bol rámec stanovený na 22 – 26 hodín, takže sa nájdu takí, pre ktorých to znamená zvýšenie počtu odučených hodín. Zamestnávateľ je povinný každoročne vyhodnocovať výkony učiteľov podľa osobitných pravidiel, čo bude mať vplyv na ich mesačný plat. Učitelia budú môcť byť preložení do iných inštitúcií.



Učitelia od vlaňajšieho januára protestovali proti situácii vo verejnom školstve v Maďarsku a na ostatných demonštráciách požadovali aj stiahnutie návrhu zákona, ktorý podľa nich obmedzuje slobodu prejavu a pracovné práva pedagógov vrátane ich práva na štrajk.