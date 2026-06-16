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Maďarský parlament začal rozpravu o rozmrazení fondov EÚ
Na návrh šéfa úradu vlády Bálinta Ruffa schválili prerokovanie balíka v zrýchlenom konaní, proti čomu však hlasovali poslanci opozičného bloku Fidesz-KDNP.
Autor TASR
Budapešť 16. júna (TASR) - Poslanci maďarského Národného zhromaždenia v utorok na mimoriadnom zasadnutí otvorili všeobecnú rozpravu o rozsiahlom legislatívnom balíku, ktorý je kľúčový pre prístup k fondom Európskej únie. S odvolaním sa na server economx.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vláda argumentuje, že cieľom novely je posilnenie inštitucionálneho systému pre efektívnejšiu kontrolu využívania európskych rozpočtových prostriedkov a splnenie záväzkov vyplývajúcich z plánu obnovy a odolnosti.
Na návrh šéfa úradu vlády Bálinta Ruffa schválili prerokovanie balíka v zrýchlenom konaní, proti čomu však hlasovali poslanci opozičného bloku Fidesz-KDNP.
Premiér Péter Magyar minulý týždeň povedal, že Fidesz nepodporuje protikorupčné opatrenia pripravované vládnou stranou Tisza, ani to, aby Maďarsko získalo zmrazené fondy Európskej únie.
Budapešť 10. júna oficiálne predložila Európskej komisii (EK) svoj revidovaný plán obnovy a odolnosti na čerpanie zmrazených fondov Európskej únie. Podľa servera portfolio.hu maďarská vláda už EK predložila zmeny a doplnenia legislatívy o právnom štáte.
Magyar a predsedníčka EK Ursula von der Leyenová 29. mája oznámili, že Maďarsko by mohlo dostať 16,4 miliardy eur z fondov EÚ. Z toho desať miliárd eur by pochádzalo z Mechanizmu obnovy a odolnosti (RRF) a ďalších 6,4 miliardy eur z predtým zmrazených kohéznych fondov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Vláda argumentuje, že cieľom novely je posilnenie inštitucionálneho systému pre efektívnejšiu kontrolu využívania európskych rozpočtových prostriedkov a splnenie záväzkov vyplývajúcich z plánu obnovy a odolnosti.
Na návrh šéfa úradu vlády Bálinta Ruffa schválili prerokovanie balíka v zrýchlenom konaní, proti čomu však hlasovali poslanci opozičného bloku Fidesz-KDNP.
Premiér Péter Magyar minulý týždeň povedal, že Fidesz nepodporuje protikorupčné opatrenia pripravované vládnou stranou Tisza, ani to, aby Maďarsko získalo zmrazené fondy Európskej únie.
Budapešť 10. júna oficiálne predložila Európskej komisii (EK) svoj revidovaný plán obnovy a odolnosti na čerpanie zmrazených fondov Európskej únie. Podľa servera portfolio.hu maďarská vláda už EK predložila zmeny a doplnenia legislatívy o právnom štáte.
Magyar a predsedníčka EK Ursula von der Leyenová 29. mája oznámili, že Maďarsko by mohlo dostať 16,4 miliardy eur z fondov EÚ. Z toho desať miliárd eur by pochádzalo z Mechanizmu obnovy a odolnosti (RRF) a ďalších 6,4 miliardy eur z predtým zmrazených kohéznych fondov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)