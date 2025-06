Maďarský parlament zákon o transparentnosti do leta neprerokuje

Budapešť 4. júna (TASR) - Návrh zákona o transparentnosti, ktorý čelí kritike na domácej i zahraničnej politickej scéne, bude stiahnutý zo štvrtkového programu legislatívneho výboru maďarského parlamentu a poslanci o ňom pred letom nebudú ani hlasovať. Povedal to v stredu pre server index.hu predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kocsis, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Frakcia je jednotná v tom, že v záujme ochrany suverenity je potrebné použiť právne nástroje. Existuje však spor o tom, aké by tieto nástroje mali byť,“ povedal Kocsis.



Podľa neho bolo v uplynulých týždňoch k návrhu zákona prijatých veľa návrhov, a to prevažne od členov frakcie, ale aj od Maďarskej bankovej asociácie, Maďarskej reklamnej asociácie, prezidentskej kancelárie, Maďarskej advokátskej komory a Maďarských vydavateľov novín.



Európska komisia 24. mája vyzvala maďarskú vládu premiéra Viktora Orbána, aby stiahla svoj návrh zákona o transparentnosti. Varovala, že ak by bola legislatíva prijatá v jej súčasnej podobe, predstavovala by vážne porušenie zásad a legislatívy EÚ. Zavedenie novej legislatívy by prinieslo prísne pravidlá pre mimovládne organizácie financované zo zahraničia, ktoré sa považujú za riziko pre suverenitu Maďarska, uviedla agentúra DPA.



Zákon by podľa nej napríklad umožnil zaradiť ich na akúsi „čiernu listinu“, v dôsledku čoho by mohli prijímať materiálnu podporu zo zahraničia len s povolením maďarského daňového úradu. Ak by si prostriedky zabezpečila mimovládna organizácia iným spôsobom, musela by štátu zaplatiť pokutu vo výške 25-násobku sumy – inak by ju rozpustili a zakázali, dodala DPA.



Premiér Viktor Orbán 22. mája pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió tvrdil, že Ukrajinci vedú voči Maďarsku dezinformačnú kampaň, ktorej cieľom je údajne si vynútiť podporu Budapešti pre vstup Ukrajiny do Európskej únie. Maďarská vláda na to podľa neho reaguje návrhom zákona o transparentnosti.



Maďarský parlament 21. mája prerokoval návrh zákona o transparentnosti vo verejnom živote. Predkladateľ János Halász z Fideszu v rozprave povedal, že volebná kampaň ľavice v roku 2022 bola financovaná zo zahraničia a aj dnes viacero organizácií v Maďarsku svojou činnosťou napĺňa zahraničné záujmy, napríklad šíri ukrajinskú propagandu. Opozícia návrh ostro kritizovala a proti nemu usporiadali v máji viacero demonštrácií.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)