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Maďarský parlament zvolí šéfa úradu na vymáhanie verejného majetku
Výbor parlamentu pre spravodlivosť a ústavné záležitosti vo štvrtok navrhol na čelo tejto inštitúcie Annu Rózu Ungerovú.
Autor TASR
Budapešť 28. augusta (TASR) - Maďarské Národné zhromaždenie v piatok rozhodne o personálnom obsadení vedenia Národného úradu na ochranu a vymáhanie verejného majetku (NVVH). Výbor parlamentu pre spravodlivosť a ústavné záležitosti vo štvrtok navrhol na čelo tejto inštitúcie politologičku a docentku na univerzite ELTE (Eötvös Loránd Tudományegyetem) Annu Rózu Ungerovú, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa servera szeretlekmagyarorszag.hu nominovanie Ungerovej vyvolalo okamžite rozruch, keďže viacerí politickí činitelia a časť verejnosti považovali renomovaného právnika a riaditeľa pre právne záležitosti Transparency International Maďarsko Miklósa Ligetiho za vhodnejšieho kandidáta na túto pozíciu.
Právnik a poslanec vládnucej strany Tisza Márton Melléthei-Barna hlasoval na zasadnutí výboru ako jediný zo svojej frakcie proti nominácii Ungerovej, čo neskôr odôvodnil odbornými výhradami.
Nezávislý poslanec parlamentu a známy protikorupčný aktivista Ákos Hadházy označil toto rozhodnutie za „škandálne“ a vyzval kandidátku, aby odstúpila.
Ungerová na utorkovom vypočutí pred výborom totiž okrem iného uviedla, že je nereálne očakávať, že počas jej šesťročného funkčného obdobia budú vo vyšetrovaných kauzách vydávané konečné a právoplatné rozsudky.
Poslanec parlamentu András Fekete-Győr na to verejne reagoval slovami, že ak súdne konania trvajú tak dlho, potom je potrebné zmeniť celý systém.
Za Ungerovú hlasovalo šesť členov výboru, jeden bol proti a jeden sa zdržal hlasovania.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa servera szeretlekmagyarorszag.hu nominovanie Ungerovej vyvolalo okamžite rozruch, keďže viacerí politickí činitelia a časť verejnosti považovali renomovaného právnika a riaditeľa pre právne záležitosti Transparency International Maďarsko Miklósa Ligetiho za vhodnejšieho kandidáta na túto pozíciu.
Právnik a poslanec vládnucej strany Tisza Márton Melléthei-Barna hlasoval na zasadnutí výboru ako jediný zo svojej frakcie proti nominácii Ungerovej, čo neskôr odôvodnil odbornými výhradami.
Nezávislý poslanec parlamentu a známy protikorupčný aktivista Ákos Hadházy označil toto rozhodnutie za „škandálne“ a vyzval kandidátku, aby odstúpila.
Ungerová na utorkovom vypočutí pred výborom totiž okrem iného uviedla, že je nereálne očakávať, že počas jej šesťročného funkčného obdobia budú vo vyšetrovaných kauzách vydávané konečné a právoplatné rozsudky.
Poslanec parlamentu András Fekete-Győr na to verejne reagoval slovami, že ak súdne konania trvajú tak dlho, potom je potrebné zmeniť celý systém.
Za Ungerovú hlasovalo šesť členov výboru, jeden bol proti a jeden sa zdržal hlasovania.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)