Maďarský parlament zvolil za prezidenta Tamása Sulyoka

Budapešť 26. februára (TASR) - Maďarské Národné zhromaždenie v pondelok v tajnom hlasovaní hlasmi poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP zvolilo za nového prezidenta republiky doterajšieho predsedu Ústavného súdu (AB) Tamása Sulyoka. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Spoločný prezidentský kandidát Fideszu a KDNP bol zvolený 134 hlasmi poslancov, piati poslanci hlasovali proti.



Parlamentné frakcie Demokratická koalícia (DK), Jobbik, Momentum, Maďarská socialistická strana (MSZP) a Párbeszéd (Dialóg) pred hlasovaním opustili rokovaciu sálu.



Novozvolená hlava štátu po voľbe zložila slávnostnú prísahu. Sulyok je siedmym prezidentom Maďarska po zmene režimu a druhým predsedom ústavného súdu v tejto funkcii. V roku 2005 zvolil parlament za prezidenta Lászlóa Sólyoma, ktorý viedol ústavný súd od roku 1990 do roku 1998.



Sulyok (24. marec 1956) právnické vzdelanie získal na Fakulte štátu a práva Univerzity Józsefa Attilu v Szegede. Až do zvolenia za ústavného sudcu pracoval ako advokát. V rokoch 2000 až 2014 bol rakúskym honorárnym konzulom. Od septembra 2005 vyučuje ústavné právo na Právnickej fakulte Univerzity v Segedíne. Za predsedu ústavného súdu ho parlament zvolil 22. novembra 2016.



Fidesz v pondelok oznámil, že ako jeho nástupcu vo funkcii predsedu ústavného súdu nominuje bývalého ministra spravodlivosti Lászlóa Trócsányiho.



Prezidentka Katalin Nováková odstúpila 10. februára v súvislosti s kauzou amnestie pre Endreho K. odsúdeného za utajovanie sexuálneho zneužívania v detskom domove v Bicske. Jej abdikáciu prijal zákonodarný zbor v pondelok všetkými 196 hlasmi prítomných poslancov.





Nový maďarský prezident Sulyok: Korene európskych hodnôt sú v národných ústavách



Korene európskych hodnôt sú v národných ústavách, preto nemôže existovať jednotný európsky politický národ, ale iba politika samostatných národov. Vyhlásil to v pondelok v prvom povolebnom prejave novozvolený maďarský prezident Tamás Sulyok. Úrad prevezme 5. marca. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ako podčiarkol nový prezident, bol by rád, keby existovala taká Európa, v ktorej hodnoty znamenajú viac ako záujmy. Sulyok tiež povedal, že svoju budúcu prácu vníma ako právnu, a nie ako politickú. Chce byť prezidentom, ktorý sa ako právnik bude verne držať svojich zásad.



"Pri udeľovaní vyznamenaní a milosti budem zástancom čo najširšej transparentnosti," podčiarkol a dodal, že je zreteľné, že myšlienka právneho štátu sa v súčasnej Európe stráca.



