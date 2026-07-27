< sekcia Zahraničie
Maďarský parlament zvolil za ústavného sudcu nominanta Tiszy
Sonnevend je vedúcim katedry a bývalým dekanom Právnickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa (ELTE) v Budapešti.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 27. júla (TASR) - Maďarský parlament v pondelok zvolil nominanta vládnej strany Tisza Pála Sonnevenda za nového ústavného sudcu. V tajnom hlasovaní ho podporilo 138 poslancov, šiesti boli proti a nikto sa nezdržal, pričom poslanci opozičného Fideszu hlasovanie bojkotovali. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Miesto na ústavnom súde sa uvoľnilo po tom, čo sa vplyvom 17. novely ústavy presadenej Tiszou skončil mandát Csabu Hendeho. Novozvolený 54 ročný sudca po vyhlásení výsledkov hlasovania zložil slávnostný sľub.
Sonnevend je vedúcim katedry a bývalým dekanom Právnickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa (ELTE) v Budapešti. Je medzinárodne uznávaným odborníkom na ústavné a medzinárodné právo. Počas svojej kariéry už na ústavnom súde pôsobil po boku Lászlóa Sólyoma a neskôr pracoval ako poradca pre ústavné právo maďarských prezidentov Ferenca Mádla a Lászlóa Sólyoma.
Dopoludnia zasadal ústavnoprávny výbor parlamentu, ktorý schválil Sonnevendovu nomináciu pomerom hlasov osem k jednému. Zástupcovia strany Tisza hlasovali za, zatiaľ čo poslanci pravicového Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) boli proti. Členovia opozičného Fideszu sa na zasadnutí výboru nezúčastnili.
Premiér Péter Magyar na Facebooku zablahoželal Sonnevendovi. „Nemohli sme nominovať kvalifikovanejšieho ústavného právnika,“ dodal ministerský predseda.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Miesto na ústavnom súde sa uvoľnilo po tom, čo sa vplyvom 17. novely ústavy presadenej Tiszou skončil mandát Csabu Hendeho. Novozvolený 54 ročný sudca po vyhlásení výsledkov hlasovania zložil slávnostný sľub.
Sonnevend je vedúcim katedry a bývalým dekanom Právnickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa (ELTE) v Budapešti. Je medzinárodne uznávaným odborníkom na ústavné a medzinárodné právo. Počas svojej kariéry už na ústavnom súde pôsobil po boku Lászlóa Sólyoma a neskôr pracoval ako poradca pre ústavné právo maďarských prezidentov Ferenca Mádla a Lászlóa Sólyoma.
Dopoludnia zasadal ústavnoprávny výbor parlamentu, ktorý schválil Sonnevendovu nomináciu pomerom hlasov osem k jednému. Zástupcovia strany Tisza hlasovali za, zatiaľ čo poslanci pravicového Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) boli proti. Členovia opozičného Fideszu sa na zasadnutí výboru nezúčastnili.
Premiér Péter Magyar na Facebooku zablahoželal Sonnevendovi. „Nemohli sme nominovať kvalifikovanejšieho ústavného právnika,“ dodal ministerský predseda.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)