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Maďarský plán obnovy získal jednomyseľný súhlas ministrov financií EÚ
Budapešť oficiálne predložila eurokomisii svoj revidovaný plán obnovy a odolnosti na čerpanie zmrazených fondov Európskej únie 10. júna.
Autor TASR
Budapešť 10. júla (TASR) - Revidovaný maďarský plán obnovy a odolnosti na čerpanie zmrazených fondov Európskej únie v piatok jednomyseľne schválili ministri financií členských krajín Európskej únie (EÚ). Následne to na sociálnych sieťach potvrdil aj maďarský premiér Péter Magyar. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI.
„Mnohí neverili, že je to možné. Strana Fidesz tomu bránila, ale po troch mesiacoch tvrdej práce sa nám to podarilo,“ napísal na Facebooku. Nový plán umožní Budapešti čerpať desať miliárd eur, z toho približne 6,5 miliardy vo forme grantov a 3,5 miliardy eur vo forme úverov.
Financie podľa premiéra pôjdu tam, kam patria – „maďarským občanom, na rozvoj dopravy, energetiky, zdravotníctva, vodného hospodárstva a firmám.“
Maďarský minister dopravy a investícií Dávid Vitézy uviedol, že „ide o prostriedky, ktoré mohlo Maďarsko začať čerpať už v roku 2021 a ktoré bude potrebné využiť do konca augusta.“
Rovnako ako pri všetkých národných plánoch, aj v tomto prípade budú platby podmienené dosiahnutými výsledkami. To znamená, že Európska komisia bude Maďarsku uvoľňovať peniaze až po splnení dohodnutých míľnikov a cieľov pri realizácii reforiem a investícií zahrnutých v pláne.
Budapešť oficiálne predložila eurokomisii svoj revidovaný plán obnovy a odolnosti na čerpanie zmrazených fondov Európskej únie 10. júna. Ešte predtým, 29. mája, Magyar a predsedníčka EK Ursula von der Leyenová oznámili, že Maďarsko by mohlo dostať 16,4 miliardy eur z fondov EÚ. Z toho je spomínaných desať miliárd eur z Plánu obnovy a odolnosti a ďalších 6,4 miliardy eur z predtým zmrazených kohéznych fondov.
„Mnohí neverili, že je to možné. Strana Fidesz tomu bránila, ale po troch mesiacoch tvrdej práce sa nám to podarilo,“ napísal na Facebooku. Nový plán umožní Budapešti čerpať desať miliárd eur, z toho približne 6,5 miliardy vo forme grantov a 3,5 miliardy eur vo forme úverov.
Financie podľa premiéra pôjdu tam, kam patria – „maďarským občanom, na rozvoj dopravy, energetiky, zdravotníctva, vodného hospodárstva a firmám.“
Maďarský minister dopravy a investícií Dávid Vitézy uviedol, že „ide o prostriedky, ktoré mohlo Maďarsko začať čerpať už v roku 2021 a ktoré bude potrebné využiť do konca augusta.“
Rovnako ako pri všetkých národných plánoch, aj v tomto prípade budú platby podmienené dosiahnutými výsledkami. To znamená, že Európska komisia bude Maďarsku uvoľňovať peniaze až po splnení dohodnutých míľnikov a cieľov pri realizácii reforiem a investícií zahrnutých v pláne.
Budapešť oficiálne predložila eurokomisii svoj revidovaný plán obnovy a odolnosti na čerpanie zmrazených fondov Európskej únie 10. júna. Ešte predtým, 29. mája, Magyar a predsedníčka EK Ursula von der Leyenová oznámili, že Maďarsko by mohlo dostať 16,4 miliardy eur z fondov EÚ. Z toho je spomínaných desať miliárd eur z Plánu obnovy a odolnosti a ďalších 6,4 miliardy eur z predtým zmrazených kohéznych fondov.