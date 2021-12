Maďarský politik podozrivý z korupcie sa obhajuje na slobode

Budapešť 16. decembra (TASR) - Bývalý štátny tajomník maďarského rezortu spravodlivosti a poslanec parlamentu Pál Völner, ktorý čelí podozreniam z korupcie, sa bude obhajovať na slobode. Uviedla to vo štvrtok Ústredná vyšetrovacia prokuratúra (KNYF), ktorej vyjadrenie citovala maďarská komerčná televízia ATV.



KNYF tiež oznámila, že v stredu vykonala domovú prehliadku na viacerých miestach, zaistila niekoľko dôkazov a následne vypočula Völnera, ktorý je poslancom za vládnu stranu Fidesz. Politik vzniesol sťažnosť proti obvineniu a v krátkej výpovedi spáchanie trestného činu poprel.



Fidesz 7. decembra avizoval, že jeho poslanci zahlasujú za odňatie Völnerovej poslaneckej imunity, "aby sa tak mohol pred justíciou očistiť". Parlament následne v utorok odobratie jeho imunity schválil.



Völner po vypuknutí kauzy odstúpil z postu štátneho tajomníka a vzápätí vyhlásil, že nespáchal žiaden trestný čin. Deklaroval pritom, že svoje úlohy na poste štátneho tajomníka a ministerského splnomocnenca zodpovedného za oblasť exekútorov plnil čestne a v súlade so zákonmi.



Podľa medializovaných správ sa prípad prevalil po tom, ako jeden z adeptov na exekútora v konkurze neuspel, a to napriek údajnému podplateniu predsedu Zboru maďarských súdnych exekútorov (BVK) Györgya Schadla.



Generálna prokuratúra minulý utorok uviedla, že v rámci vyšetrovania sa objavilo dôvodné podozrenie, že Völner dostával od Schadla pravidelne a dlhšiu dobu sumu vo výške dvoch až piatich miliónov forintov (od 5488 do 13.720 eur) za vybavovanie konkrétnych prípadov. Predsedu BVK už vzali do vyšetrovacej väzby a zablokovali mu majetok.