Maďarský poslanec žiada Komisiu o zablokovanie rozšírenia elektrárne

Budapešť 30. júla (TASR) - Nezávislý poslanec maďarského parlamentu Bence Tordai sa obrátil na Európsku komisiu (EK) s oficiálnou sťažnosťou, v ktorej ju vyzval, aby prehodnotila svoje rozhodnutie schváliť Maďarsku štátom financované rozšírenie jadrovej elektrárne Paks. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Rozhodnutie Komisie umožnilo začať ruskú investíciu do jadrovej elektrárne v Paksi, zatiaľ čo zmena rozhodnutia by projekt zastavila, napísal Tordai v stredu na sociálnej sieti. EK v roku 2017 Maďarsku schválila štátne financovanie projektu s odôvodnením, že podpora nenaruší hospodársku súťaž a prispeje k plneniu dôležitých cieľov v oblasti ochrany klímy a bezpečných dodávok energie. Rozhodnutie potvrdil aj Všeobecný súd EÚ, ktorý v novembri 2022 zamietol sťažnosť Rakúska proti štátnej pomoci, ktorú Maďarsko poskytlo na dva nové reaktory v elektrárni Paks.



„Odvtedy sa ukázalo, že všetky základné argumenty v odôvodnení maďarskej vlády sa zmenili, čím sa aj odôvodnenie EK stalo neplatným,“ uviedol Tordai. Projekt by mal byť zrušený, „pretože mu chýba spoločenská podpora, je zbytočný z hľadiska dodávok energie pre krajinu, prináša mimoriadne vážne environmentálne a geopolitické riziká a jeho realizácia by sa rovnala úplnej hospodárskej skaze,“ zdôraznil poslanec. „Putinov projekt Paks je už roky chodiacou mŕtvolou. Je načase, aby sme ho pochovali a uložili do ústrania,“ uzavrel Tordai.



Jediná atómová elektráreň na území Maďarska sa nachádza neďaleko mesta Paks asi 100 kilometrov južne od Budapešti. Postavili ju v rokoch 1969 až 1987 a zabezpečuje približne tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Nové bloky majú nahradiť dva zo štyroch reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke. Premiér Viktor Orbán sa na ich výstavbe dohodol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ešte v roku 2014. Moskva na projekt poskytla aj pôžičku vo výške 10 miliárd eur. Realizácia projektu v hodnote 12,5 miliardy eur sa dlhodobo odkladá.