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Maďarský premiér ohlásil ratifikáciu Istanbulského dohovoru
Cieľom opatrení pripravených v spolupráci s odborníkmi je potlačenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách, ako aj zaistenie ich bezpečnosti a dôstojnosti.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 12. novembra (TASR) – Maďarský premiér Péter Magyar predstavil vo štvrtok na Facebooku komplexný balík opatrení na ochranu žien, ktorého súčasťou je aj iniciovanie ratifikácie Istanbulského dohovoru. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa servera 24.hu chce vláda okrem toho presadiť zmenu takzvanej vyhlášky o tlkote srdca plodu pred umelým prerušením tehotenstva a zrušiť viazanosť núdzovej antikoncepcie na lekársky predpis.
Cieľom opatrení pripravených v spolupráci s odborníkmi je potlačenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách, ako aj zaistenie ich bezpečnosti a dôstojnosti.
Balík počíta aj so sprísnením trestného práva vrátane prísnejších pravidiel vykázania násilníka zo spoločného obydlia a zavedenia samostatného trestného činu zneužitia intímnych záznamov. Podľa Magyara sa má tiež uzákoniť, že sexuálny akt možno uskutočniť výlučne s dobrovoľným súhlasom druhej strany, pričom obetiam domáceho násilia sa v trestnom konaní zabezpečí osobitný prístup.
Opatrenia zahŕňajú aj boj proti menštruačnej chudobe prostredníctvom podpory dostupnosti základných hygienických potrieb. V oblasti reprodukčného zdravia má po dialógu s rezortom zdravotníctva dôjsť k úprave pravidiel interrupcií tak, aby rozhodnutie o zákroku zostalo v súlade s odbornými odporúčaniami na samotných ženách. Zrušenie lekárskeho predpisu na tabletku „po“ má uľahčiť dostupnosť núdzovej antikoncepcie, na ktorej význam pri prevencii neželaného tehotenstva už skôr upozornil aj riaditeľ Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Semmelweisovej univerzity Nándor Ács.
O posilnení ochrany obetí hovoril v minulosti aj minister vnútra Gábor Pósfai, ktorého rezort pripravil návrhy na predĺženie súdneho zákazu priblíženia s cieľom umožniť včasný zásah úradov.
Ratifikáciu dohovoru predložia parlamentu na návrh 44 poslankýň vládnej frakcie TISZA.
Maďarsko podpísalo Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) ešte v roku 2014, predchádzajúce vlády ho však odmietali ratifikovať. Na jeho uvedenie do platnosti nedávno vyzvali aj viaceré maďarské ženské časopisy v spoločnej kampani. Predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová na jeseň uviedla, že zákonodarný zbor o ratifikácii zatiaľ nerokoval, no v zákulisí už prebieha odborná príprava v doteraz zanedbávaných oblastiach.
Diskusie v krajine dlhodobo vyvoláva aj interrupčná legislatíva, minister zdravotníctva Zsolt Hegedűs v septembri rokoval o etických otázkach začiatku života s predstaviteľmi najväčších cirkví, pripomína 24.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa servera 24.hu chce vláda okrem toho presadiť zmenu takzvanej vyhlášky o tlkote srdca plodu pred umelým prerušením tehotenstva a zrušiť viazanosť núdzovej antikoncepcie na lekársky predpis.
Cieľom opatrení pripravených v spolupráci s odborníkmi je potlačenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách, ako aj zaistenie ich bezpečnosti a dôstojnosti.
Balík počíta aj so sprísnením trestného práva vrátane prísnejších pravidiel vykázania násilníka zo spoločného obydlia a zavedenia samostatného trestného činu zneužitia intímnych záznamov. Podľa Magyara sa má tiež uzákoniť, že sexuálny akt možno uskutočniť výlučne s dobrovoľným súhlasom druhej strany, pričom obetiam domáceho násilia sa v trestnom konaní zabezpečí osobitný prístup.
Opatrenia zahŕňajú aj boj proti menštruačnej chudobe prostredníctvom podpory dostupnosti základných hygienických potrieb. V oblasti reprodukčného zdravia má po dialógu s rezortom zdravotníctva dôjsť k úprave pravidiel interrupcií tak, aby rozhodnutie o zákroku zostalo v súlade s odbornými odporúčaniami na samotných ženách. Zrušenie lekárskeho predpisu na tabletku „po“ má uľahčiť dostupnosť núdzovej antikoncepcie, na ktorej význam pri prevencii neželaného tehotenstva už skôr upozornil aj riaditeľ Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Semmelweisovej univerzity Nándor Ács.
O posilnení ochrany obetí hovoril v minulosti aj minister vnútra Gábor Pósfai, ktorého rezort pripravil návrhy na predĺženie súdneho zákazu priblíženia s cieľom umožniť včasný zásah úradov.
Ratifikáciu dohovoru predložia parlamentu na návrh 44 poslankýň vládnej frakcie TISZA.
Maďarsko podpísalo Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) ešte v roku 2014, predchádzajúce vlády ho však odmietali ratifikovať. Na jeho uvedenie do platnosti nedávno vyzvali aj viaceré maďarské ženské časopisy v spoločnej kampani. Predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová na jeseň uviedla, že zákonodarný zbor o ratifikácii zatiaľ nerokoval, no v zákulisí už prebieha odborná príprava v doteraz zanedbávaných oblastiach.
Diskusie v krajine dlhodobo vyvoláva aj interrupčná legislatíva, minister zdravotníctva Zsolt Hegedűs v septembri rokoval o etických otázkach začiatku života s predstaviteľmi najväčších cirkví, pripomína 24.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)