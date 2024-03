Maďarský premiér Orbán sa stretol s prezidentským kandidátom Trumpom

Mar-a-Lago 9. marca (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán pricestoval do Spojených štátov, kde sa v piatok stretol s prezidentským kandidátom Donaldom Trumpom v Trumpovej rezidencii Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride. TASR správu prevzala od agentúry AP.



"Podpora pre rodiny, boj proti ilegálnej migrácii a snaha postaviť sa za zvrchovanosť našich národov - to je spoločný základ pre spoluprácu medzi konzervatívnymi silami v Európe a USA," Orbán napísal na sociálnej sieti X pred stretnutím s Trumpom.



Neskôr Orbán na Instagrame zverejnil video, ktoré zachytáva ako sa stretáva s bývalým americkým prezidentom a odovzdáva obrovskú kyticu kvetov Melanii Trumpovej.



Podľa predstaviteľov Trumpovho volebného štábu obaja politici prediskutovali "široký okruh otázok, týkajúcich sa Maďarska a Spojených štátov, vrátane významu silných a bezpečných hraníc nevyhnutných pre ochranu zvrchovanosti oboch národov".



Úradujúci prezident Joa Bidena počas svojej predvolebnej kampane v Pennsylvánii pred stretnutím vyhlásil: "Viete s kým sa [Trump] stretne dnes v Mar-a-Lago? S Orbánom z Maďarska, ktorý otvorene povedal, že neverí vo funkčnosť demokracie, že je za diktatúru. Ja vidím budúcnosť, v ktorej demokraciu neoslabíme, ale ju ochránime," povedal Biden.



K stretnutiu sa pred jeho uskutočnením vyjadril aj maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjartó. "Stále som presvedčený, že ak by bol Trump zvolený za prezidenta USA v roku 2020, vojna na Ukrajine, ktorá teraz trvá už tretí rok, by nevypukla a riešenie blízkovýchodného konfliktu by bolo by sa našlo oveľa rýchlejšie," tvrdil Szijjártó vo floridskom Palm Beach niekoľko hodín pred v poradí už tretím bilaterálnym stretnutím Orbána a Trumpa.



Podľa Szijjartóa silný americký prezident vždy dáva svetu istú stabilitu z hľadiska bezpečnosti.