Maďarský premiér Péter Magyar používa ako služobné auto Škodu Superb
Podľa servera 24.hu jeho predchodca Viktor Orbán v posledných rokoch používal rôzne autá.
Autor TASR
Budapešť 13. mája (TASR) - Nový predseda maďarskej vlády Péter Magyar v stredu na Facebooku oznámil, že ako služobné auto používa vozidlo značky Škoda, ktoré mu súžilo aj počas volebnej kampane. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Ako služobné vozidlo premiéra používam modrú Škodu Superb, ktorú ste už mohli vidieť počas mojich ciest po krajine. Chcel by som tiež zdôrazniť, že sa nebudem sťahovať do vládnej rezidencie. Zostanem bývať v dome v Budíne, kde sú moje deti doma,“ napísal Magyar.
Podľa servera 24.hu jeho predchodca Viktor Orbán v posledných rokoch používal rôzne autá. Okrem iného to boli dve nepriestrelné limuzíny BMW 760i Protection xDrive, ktoré prevádzkovala protiteroristická jednotka TEK.
Orbán počas tohtoročnej kampane niekoľkokrát jazdil s uvedenými limuzínami s odvolaním sa na údajnú ukrajinskú hrozbu. Najčastejšie však používal minivan VW. Tento rok v marci bol pred jeho domom v obci Felcsút zaparkovaný úplne nový minivan Mercedes-Benz triedy V, nový člen štátnej flotily.
Ani Orbán nepoužíval vládnu rezidenciu. Vo svojom rodinnom dome na budínskej ulici Cinege býval s rodinou aj po roku 2010, kedy začal svoje druhé obdobie vo funkcii premiéra, v ktorom pôsobil 16 rokov až do prehratých aprílových parlamentných volieb.
