Maďarský premiérsky kandidát Márki-Zay:Fidesz spustí kampaň ohovárania

Budapešť 18. októbra (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz pripravuje mohutnú ohováračskú kampaň pred budúcoročnými parlamentnými voľbami, varoval v nedeľu večer Péter Márki-Zay, ktorý vyhral druhé kolo primárnych volieb kandidáta opozície na post predsedu vlády do volieb 2022.



Márki-Zay, ktorý je primátorom mesta Hódmezővásárhely a v primárkach bol kandidátom Hnutia Maďarsko pre všetkých (Mindenki Magyarországa Mozgalom), podľa spravodajského servera hang.hu povedal, že v týchto primárnych voľbách sa opozícia očistila od extrémistov, ktorých bolo možné podplatiť, vydierať, prípadne vyhrážať sa im.



Opozičný premiérsky kandidát zdôraznil, že jeho cieľom je zaviesť novú politickú kultúru, pričom akékoľvek zneužívanie v rámci opozície bude neprípustné. "Odmietneme zlo a nenávistnú kampaň," dodal.



Parlamentným voľbám bude podľa jeho slov predchádzať mohutná ohováračská kampaň zo strany Fideszu. "Bude to gigantický boj, pretože v hre je aj osobná sloboda Viktora Orbána," zdôraznil Márki-Zay, ktorý v druhom kole primárok porazil kandidátku Demokratickej koalície (DK) Kláru Dobrevovú.



Predseda parlamentnej frakcie Fideszu Máté Kocsis na Facebooku v reakcii na výsledky primárok napísal, že ľavica sa usiluje získať moc. K tomu už zrejme vznikol pakt s konzervatívnym Márkim-Zayom, prostredníctvom ktorého sa vlastne vracia k moci expremiér a predseda DK Ferenc Gyurcsány, napísal politik vládnej strany.



Šéfovia strán DK, MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády do budúcoročných parlamentných volieb.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)