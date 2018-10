Maďarský prezident Áder si výročie revolúcie pripomenie na Floride

V rámci programu návštevy na Floride, ktorá potrvá do 30. októbra, by sa János Áder mal stretnúť aj s predstaviteľmi maďarských komunít v Miami a Naplese.

Budapešť 24. októbra (TASR) - Americký štát Florida bude v centre záujmu maďarského prezidenta Jánosa Ádera s manželkou Anitou Herczegovhou počas ich začínajúcej sa návštevy Spojených štátov.



Najvyšší maďarský predstaviteľ odcestoval v stredu do USA, kde sa v Sarasote na Floride zúčastní a vystúpi s prejavom na slávnosti miestnej maďarskej komunity pri príležitosti výročia maďarskej revolúcie a boja za slobodu z roku 1956. Vyplýva to z informácií tlačovej agentúry MTI s odvolaním sa na úrad hlavy štátu.



Ešte pred spomienkovou slávnosťou v Sarasote János Áder položí veniec k pamätníku pripomínajúcom revolúciu spred 62 rokov v Miami, zavíta do tamojšieho Maďarského domu a stretne sa s miestnym starostom Francisom X. Suarezom.



Maďarský prezident sa 29. októbra zúčastní aj na otvorení vedeckej konferencie zväzovej organizácie amerických lekárov maďarského pôvodu (HMAA) v Sarasote, na ktorom takisto vystúpi s príspevkom.



